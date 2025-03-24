Утренний кофе может навредить: вот когда его пить безопасно

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что чашка кофе с утра — лучший способ проснуться. Однако всё не так однозначно. Утренний кофе может не только помочь, но и сбить работу организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Кофе по утрам — не лучшая идея. Дело в том, что сразу после пробуждения в организме естественным образом повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость. И если в этот момент добавить кофеин, можно нарушить этот природный процесс.

Лучшее время для кофе — не сразу после пробуждения

Специалисты предполагают, что стоит немного подождать. Идеально — около часа после того, как вы проснулись.

Когда мы просыпаемся, уровень кортизола достигает пика. Кофеин, принятый в этот момент, может не только ослабить эффект гормона, но и со временем снизить чувствительность к самому кофеину.

Исследование 2008 года показало: у тех, кто ежедневно употребляет кофеин, реакция кортизола может снижаться. Зато новые данные говорят о возможном противовоспалительном эффекте утреннего кофе — всё зависит от дозировки и чувствительности конкретного человека.

Когда кофе лучше избегать

Иногда кофе может быть не союзником, а врагом. Особенно если пить его:

натощак — стимулируется выработка кислоты, возможны изжога и гастрит;

— стимулируется выработка кислоты, возможны изжога и гастрит; перед сном — нарушается засыпание;

— нарушается засыпание; при сердечно-сосудистых проблемах — может повыситься давление и пульс;

— может повыситься давление и пульс; сразу после еды при анемии — ухудшается усвоение железа;

— ухудшается усвоение железа; при повышенной тревожности — усиливаются симптомы;

— усиливаются симптомы; при недостатке воды — кофе обезвоживает.

Кроме того, беременным не рекомендуется превышать 200 мг кофеина в день — это может повлиять на развитие ребёнка и увеличить риски.

Так что лучше прислушаться к своему телу — оно знает, когда ему действительно нужен кофе, а когда лучше обойтись без него.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

