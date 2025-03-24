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Утренний кофе может навредить: вот когда его пить безопасно

2:00
Здоровье

Кажется, что чашка кофе с утра — лучший способ проснуться. Однако всё не так однозначно. Утренний кофе может не только помочь, но и сбить работу организма.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Кофе по утрам — не лучшая идея. Дело в том, что сразу после пробуждения в организме естественным образом повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость. И если в этот момент добавить кофеин, можно нарушить этот природный процесс.

Лучшее время для кофе — не сразу после пробуждения

Специалисты предполагают, что стоит немного подождать. Идеально — около часа после того, как вы проснулись.

Когда мы просыпаемся, уровень кортизола достигает пика. Кофеин, принятый в этот момент, может не только ослабить эффект гормона, но и со временем снизить чувствительность к самому кофеину.

Исследование 2008 года показало: у тех, кто ежедневно употребляет кофеин, реакция кортизола может снижаться. Зато новые данные говорят о возможном противовоспалительном эффекте утреннего кофе — всё зависит от дозировки и чувствительности конкретного человека.

Когда кофе лучше избегать

Иногда кофе может быть не союзником, а врагом. Особенно если пить его:

  • натощак — стимулируется выработка кислоты, возможны изжога и гастрит;
  • перед сном — нарушается засыпание;
  • при сердечно-сосудистых проблемах — может повыситься давление и пульс;
  • сразу после еды при анемии — ухудшается усвоение железа;
  • при повышенной тревожности — усиливаются симптомы;
  • при недостатке воды — кофе обезвоживает.

Кроме того, беременным не рекомендуется превышать 200 мг кофеина в день — это может повлиять на развитие ребёнка и увеличить риски.

Так что лучше прислушаться к своему телу — оно знает, когда ему действительно нужен кофе, а когда лучше обойтись без него.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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