Утренний кофе может навредить: вот когда его пить безопасно

Кажется, что чашка кофе с утра — лучший способ проснуться. Однако всё не так однозначно. Утренний кофе может не только помочь, но и сбить работу организма.
Кофе по утрам — не лучшая идея. Дело в том, что сразу после пробуждения в организме естественным образом повышается уровень кортизола — гормона, отвечающего за бодрость. И если в этот момент добавить кофеин, можно нарушить этот природный процесс.
Специалисты предполагают, что стоит немного подождать. Идеально — около часа после того, как вы проснулись.
Когда мы просыпаемся, уровень кортизола достигает пика. Кофеин, принятый в этот момент, может не только ослабить эффект гормона, но и со временем снизить чувствительность к самому кофеину.
Исследование 2008 года показало: у тех, кто ежедневно употребляет кофеин, реакция кортизола может снижаться. Зато новые данные говорят о возможном противовоспалительном эффекте утреннего кофе — всё зависит от дозировки и чувствительности конкретного человека.
Иногда кофе может быть не союзником, а врагом. Особенно если пить его:
Кроме того, беременным не рекомендуется превышать 200 мг кофеина в день — это может повлиять на развитие ребёнка и увеличить риски.
Так что лучше прислушаться к своему телу — оно знает, когда ему действительно нужен кофе, а когда лучше обойтись без него.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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