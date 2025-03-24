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Индийский чай, который заставит ваш организм отказаться от сахара

1:58
Здоровье

Представьте напиток, который способен раз и навсегда отбить желание съесть шоколадку или конфету. Он существует: речь о гурмаре — растении, способном буквально "выключить" тягу к сладкому.

чай
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
чай

Как это вообще возможно

Гурмар (Gymnema sylvestre) — удивительная индийская трава, известная своей способностью блокировать рецепторы сладкого на языке. Выпив чашку такого чая, человек перестаёт ощущать вкус сахара на несколько часов.

"Когда вы пьёте чай из гурмара, сахар просто перестаёт казаться вкусным. Это значительно снижает тягу к сладкому", — отмечают специалисты по питанию.

Почему гурмар эффективен для похудения

Секрет гурмара в его составе: уникальная кислота в листьях растения связывается с рецепторами, отвечающими за восприятие сладкого вкуса. В результате сладости становятся безвкусными, что естественным образом снижает желание их употреблять.

Благодаря такому эффекту:

  • снижается аппетит;

  • организм постепенно привыкает к меньшему количеству сладостей;

  • уменьшается общая калорийность питания.

Помощь при диабете

Гурмар полезен не только для похудения, но и для тех, кто борется с высоким уровнем сахара в крови. Исследования подтвердили, что он может стабилизировать уровень глюкозы и улучшать работу поджелудочной железы.

"Регулярный приём гурмара помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшает зависимость от сладкого", — подтверждают медики.

Как правильно пить чай из гурмара

Для получения эффекта достаточно выпивать 1-2 чашки чая в день. Лучше это делать за 15-20 минут до еды или в моменты сильного желания съесть сладкое.

Важный плюс — гурмар не вызывает привыкания и считается безопасным растением.

Попробуйте, и тяга к сладкому действительно исчезнет сама собой.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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