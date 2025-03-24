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Забудьте о макаронах: эта крупа стабилизирует сахар в крови и помогает худеть

1:41
Здоровье

Любите макароны, но избегаете их из-за скачков сахара? Есть отличная альтернатива, о которой почти никто не знает: полезная крупа с низким гликемическим индексом, идеально подходящая даже диабетикам.

булгур
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
булгур

Что за чудо-крупа

Речь идёт о булгуре — дроблёной пшенице, популярной на Ближнем Востоке и в странах Средиземноморья. В отличие от обычных макарон и риса, булгур обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и долго сохраняет чувство сытости.

Булгур против макарон: кто полезнее

У булгура гликемический индекс всего 48 единиц. Это значительно ниже, чем у:

  • белого риса (70-75 единиц),

  • спагетти (50-60 единиц),

  • картофеля (около 70 единиц).

Кроме того, булгур богат клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми организму.

Как булгур стабилизирует сахар

Булгур медленно переваривается, постепенно высвобождая глюкозу, благодаря чему предотвращает резкие скачки сахара и приступы голода.

"Регулярное употребление булгура помогает стабилизировать уровень сахара и даже способствует похудению", — подчёркивают диетологи.

Как его правильно готовить

Булгур готовится просто:

  • Замочите его в горячей воде на 20 минут.

  • Либо варите на слабом огне 10-15 минут.

Добавляйте в салаты, гарниры и даже супы — он отлично сочетается с овощами, мясом и специями.

Попробуйте заменить привычные гарниры булгуром, и вы почувствуете разницу уже через неделю.

Уточнения

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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