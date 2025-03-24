Забудьте о макаронах: эта крупа стабилизирует сахар в крови и помогает худеть

Любите макароны, но избегаете их из-за скачков сахара? Есть отличная альтернатива, о которой почти никто не знает: полезная крупа с низким гликемическим индексом, идеально подходящая даже диабетикам.
Речь идёт о булгуре — дроблёной пшенице, популярной на Ближнем Востоке и в странах Средиземноморья. В отличие от обычных макарон и риса, булгур обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и долго сохраняет чувство сытости.
У булгура гликемический индекс всего 48 единиц. Это значительно ниже, чем у:
белого риса (70-75 единиц),
спагетти (50-60 единиц),
картофеля (около 70 единиц).
Кроме того, булгур богат клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми организму.
Булгур медленно переваривается, постепенно высвобождая глюкозу, благодаря чему предотвращает резкие скачки сахара и приступы голода.
"Регулярное употребление булгура помогает стабилизировать уровень сахара и даже способствует похудению", — подчёркивают диетологи.
Булгур готовится просто:
Замочите его в горячей воде на 20 минут.
Либо варите на слабом огне 10-15 минут.
Добавляйте в салаты, гарниры и даже супы — он отлично сочетается с овощами, мясом и специями.
Попробуйте заменить привычные гарниры булгуром, и вы почувствуете разницу уже через неделю.
Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы.
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