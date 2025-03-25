Забудьте о вредных перекусах: этот орех сделает ваше питание идеальным

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, проведённое в Пенсильванском университете, показало, что простая замена перекусов на орехи пекан помогает не только снизить уровень холестерина, но и сделать питание гораздо полезнее. Особенно заметны результаты у людей с метаболическим синдромом.

Фото: flickr.com by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ орехи пекан

Эти орехи — настоящий суперфуд: они богаты полифенолами, полезными жирами и клетчаткой, которые поддерживают здоровье сосудов и регулируют уровень "плохого" холестерина.

Участники исследования, которые ежедневно добавляли пекан в рацион, показали улучшения почти по всем показателям: снизился общий холестерин, ЛПНП, триглицериды и даже соотношение между "плохим" и "хорошим" холестерином.

Кроме пользы для сердца, у людей также улучшилось общее качество питания — рацион стал ближе к рекомендациям по здоровому питанию, особенно благодаря ненасыщенным жирам и клетчатке из пекана.

Исследователи советуют чаще включать в рацион продукты, богатые полифенолами — например, орехи пекан, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Это легко, вкусно и полезно.

Уточнения

Пека́н обыкновенный или Кария пекан (лат. Carya illinoinensis) — вид древесных растений семейства Ореховые (Juglandaceae), распространённый на юге США, от южных районов штатов Айова и Индиана до Техаса и Миссисипи включительно. Орехи — плоды этого дерева — внешне отдалённо напоминают грецкий орех и используются в кулинарии.



Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.

