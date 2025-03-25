Врачи предупреждают: отказ от завтрака может стоить вам ясности ума

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак давно считается важным приемом пищи, но не все с этим согласны. По данным правительства США, 15% взрослых американцев регулярно его пропускают. Однако исследования показывают, что завтрак помогает контролировать вес и улучшает здоровье. Новое исследование в Journal of Neurorestoratology выявило, что пропуск завтрака у пожилых людей связан с ухудшением когнитивных функций и нейродегенерацией.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Ученые изучали 859 пожилых людей, из которых 117 регулярно пропускали завтрак. Они проходили когнитивные тесты и МРТ каждые 18 месяцев. Результаты показали, что у тех, кто пропускал завтрак, когнитивные показатели были ниже, а риск нейродегенерации — выше.

Врачи предполагают, что это связано с нехваткой глюкозы для мозга, что может вызывать затуманенность сознания, проблемы с концентрацией и, в долгосрочной перспективе, деменцию. Однако это не значит, что пропуск завтрака напрямую вызывает болезнь Альцгеймера. Возможно, это лишь показатель других факторов, влияющих на здоровье мозга.

Для снижения риска когнитивного спада важно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Рекомендуется следовать диете DASH или средиземноморской диете, богатой овощами, фруктами, цельнозерновыми, рыбой и полезными жирами.

Таким образом, хотя пропуск завтрака сам по себе не вызывает деменцию, он может быть индикатором нездорового образа жизни и привычек, которые негативно влияют на мозг.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

