Вы ахнете: всего 2 порции этого продукта в неделю, и риск опасного рака резко снижается

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3:13
Здоровье

Колоректальный рак — третий по распространённости вид рака и одна из основных причин смертности от онкологических заболеваний, согласно данным Американского онкологического общества. За последние годы число случаев среди людей моложе 55 лет удвоилось, а количество диагнозов выросло почти на 20%. В связи с этим многие задаются вопросом, как снизить риск развития заболевания. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Gut Microbes, предполагает, что йогурт может быть полезным в этом отношении.

Йогурт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Йогурт

Учёные из Harvard TH Chan School of Public Health и Mass General Brigham проанализировали данные о состоянии здоровья и питании более 151 тысячи человек, участвовавших в долгосрочных исследованиях в США с 1976 по 2023 годы. Они выяснили, что у людей, потребляющих две или более порций йогурта в неделю, снижается риск развития "бифидобактериально-положительного рака проксимального отдела толстой кишки". Этот тип рака, возникающий в правой части толстой кишки, имеет один из самых низких показателей выживаемости.

Однако йогурт не снижает риск всех типов колоректального рака. Важно понимать, что йогурт способствует общему здоровью кишечника, улучшая работу иммунной системы и уменьшая воспаление. В йогурте содержатся полезные бактерии, такие как Bifidobacterium и Lactobacillus, которые могут вытеснять вредные микроорганизмы, вызывающие воспаление. Это помогает укрепить слизистую оболочку кишечника и снизить риск развития рака.

Пробиотики, содержащиеся в йогурте, положительно влияют на состав микробиоты кишечника. Они уменьшают хроническое воспаление, что также снижает риск развития колоректального рака.

Для получения максимальной пользы от йогурта рекомендуется употреблять не менее двух порций в неделю. Хотя исследование не установило верхний предел потребления, стоит помнить, что избыток молочных продуктов может вызвать неприятные симптомы, такие как вздутие живота, диарея и спазмы.

При выборе йогурта лучше отдавать предпочтение продуктам с пробиотиками или "живыми активными культурами". Обычный греческий йогурт, как правило, содержит больше белка и меньше сахара по сравнению с другими вариантами. Также стоит избегать сильно переработанных йогуртов с добавленным сахаром и химическими ароматизаторами. Вместо этого можно добавить мёд или свежие фрукты для придания сладости.

Помимо улучшения работы кишечника, йогурт обладает и другими полезными свойствами. Он содержит 15-20 граммов белка, что важно для поддержания уровня энергии и здоровья органов. Йогурт также богат кальцием и витамином D, необходимыми для здоровья костей. Кроме того, он улучшает реакцию на глюкозу и инсулин, что помогает регулировать уровень сахара в крови.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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