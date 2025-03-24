Яблочно-имбирный сок: этот напиток сотворит чудо с вашим сердцем и пищеварением

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки — это один из самых универсальных фруктов, который прекрасно сочетается с корицей, служит основой для овсяных смузи и может быть использован для приготовления соков. Один из популярных рецептов — яблочно-имбирный сок, богатый питательными веществами и антиоксидантами, схожими с теми, что содержатся в морковном и свекольном соках.

Фото: commons.wikimedia.org by JD, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблочный сок

Этот напиток легко готовится дома и может стать отличной альтернативой газировке или минеральной воде с добавлением лимона или кокосового сока. Яблочно-имбирный сок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и пищеварение, а также обладает рядом других полезных свойств.

Польза яблочно-имбирного сока

Имбирный сок с яблоками — это источник витаминов, минералов и антиоксидантов, но он не заменяет сбалансированное питание. Сок не обеспечивает организм всеми необходимыми минералами и витаминами, поэтому важно учитывать это при его употреблении.

Яблоки богаты калием, марганцем, серой, фтором, йодом, бором, цинком и селеном. Они также содержат витамины E и C — мощные антиоксиданты.

Имбирь богат витаминами C, B3, B6, B1, B2, B9 и E, а также содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды, танины, гингерол и парадолы.

Влияние на здоровье сердца

Регулярное употребление яблок снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря клетчатке и полифенолам, которые помогают контролировать артериальное давление. Имбирь также полезен для сердца: исследования показывают, что он может защитить от ишемической болезни сердца и гипертонии.

Влияние на пищеварение

Яблоки богаты клетчаткой, особенно пектином, который способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Имбирь содержит ферменты, помогающие расщеплять газы и улучшающие моторику пищеварительного тракта, что предотвращает запоры.

Профилактика рака

В яблоках содержатся антиоксиданты, такие как полифенолы, которые могут замедлять рост раковых клеток. Имбирь также имеет антиканцерогенные свойства, особенно в отношении колоректального рака, рака поджелудочной железы и печени.

Рецепт яблочно-имбирного сока

Для приготовления сока вам понадобятся:

1 нарезанное яблоко

1 кусочек имбиря

1 стакан воды

Половина лимона (по вкусу)

Мед (по вкусу)

Поместите ингредиенты в блендер и измельчите до однородной консистенции. При необходимости добавьте воды для достижения нужной текстуры. Подсластите сок по вкусу медом.

Яблочно-имбирный сок — это вкусный и полезный напиток, который легко приготовить дома. Он улучшает работу сердца и пищеварительной системы, а также может помочь в профилактике рака. Включение этого напитка в рацион станет отличным дополнением к здоровому образу жизни.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.



Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

