Съедайте горсть перед сном: эта ягода избавит от бессонницы и хронической усталости

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По данным Испанского общества неврологии, более половины взрослого населения Испании спят недостаточно, а почти 48% признались, что не получают полноценного отдыха. Недостаток сна может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая хроническую усталость, снижение иммунитета и нарушение гормонального баланса.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Влияние питания на качество сна

Исследования, на которые ссылается испанское издание El Confidencial, показывают, что определённые продукты могут значительно улучшить качество сна. Одним из таких продуктов является вишня сорта Монморанси, которая содержит большое количество мелатонина — гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования.

Исследования подтверждают пользу вишни для сна

В одном из исследований 20 здоровых взрослых потребляли концентрированный вишневый сок в течение недели. Результаты показали, что у них увеличилось общее содержание мелатонина в организме, что привело к улучшению продолжительности и качества сна. В другом исследовании с участием пожилых людей, страдающих хронической бессонницей, участники, употреблявшие вишневый сок дважды в день, отметили значительное увеличение времени сна и повышение его эффективности.

Питательные свойства вишни

Вишня сорта Монморанси не только способствует улучшению сна, но и обладает множеством других полезных свойств. Она содержит витамины С, В и А, минералы (калий, магний, железо) и антиоксиданты, такие как антоцианы. Эти соединения защищают кровеносные сосуды и борются со свободными радикалами.

Как употреблять вишню для улучшения сна?

Для улучшения сна рекомендуется употреблять вишню сорта Монморанси в свежем виде, в виде замороженных ягод, сушёных плодов или концентрированного сока. Однако важно помнить, что чрезмерное потребление сахара может быть вредным, особенно для людей с проблемами почек или пищеварения.

Хотя вишня сорта Монморанси может быть полезным дополнением к рациону для улучшения сна, она не заменяет профессионального медицинского лечения. Если у вас есть проблемы со сном, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Вишня сорта Монморанси — это не просто вкусный фрукт, но и натуральный продукт, который может помочь улучшить качество сна. Однако для достижения наилучших результатов важно учитывать индивидуальные особенности организма и возможные противопоказания.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

