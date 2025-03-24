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Эта специя сотрет годы: куркума удивила врачей эффектом для памяти и суставов

4:46
Здоровье

Время неизбежно оставляет свой след на нашем организме, влияя как на физическое состояние, так и на когнитивные способности. С возрастом многие сталкиваются с ухудшением памяти и проблемами с суставами, такими как потеря гибкости и боли в коленях. Эти изменения затрагивают миллионы людей, но существуют способы смягчить их проявления, в том числе с помощью правильного питания.

куркума
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куркума

Одним из природных продуктов, который в последние годы привлек внимание исследователей, является куркума — растение из Азии, известное своим биологически активным соединением куркумином. Множество исследований подтвердили его потенциальные преимущества для здоровья, особенно в отношении когнитивных функций и облегчения болей в суставах.

Куркума: союзник против старения

В одном из исследований, опубликованном в Американском журнале гериатрической психиатрии, было показано, что прием 90 миллиграммов куркумина дважды в день в течение 18 месяцев значительно улучшил память у пожилых людей без признаков деменции. Исследователи отметили, что антиоксидантные свойства куркумина и его способность снижать воспаление в мозге способствовали сохранению когнитивных функций, пишет испанское издание El Confidencial.

Другое исследование, опубликованное в BMC, изучало влияние куркумина на остеоартрит коленного сустава. Участники, принимавшие куркумин, испытали 94% облегчение боли, что сопоставимо с 97% эффектом от традиционного противовоспалительного препарата диклофенака. Более того, куркумин показал благоприятный профиль безопасности, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет естественные способы борьбы с болями.

Биологические эффекты куркумы

Научный комитет Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питания (AESAN) подчеркивает, что основные биологические эффекты куркумы связаны с куркумином и эфирными маслами, содержащимися в ее корне. Эти соединения обладают выраженной антиоксидантной и противовоспалительной активностью, что объясняет их широкое применение в медицине и диетологии.

Кроме того, куркума традиционно используется для стимуляции секреции желчи, что способствует улучшению пищеварения, снижению чувства сытости и уменьшению метеоризма. Несмотря на множество клинических испытаний, многие из которых все еще находятся на стадии исследований, куркума и ее производные продолжают привлекать внимание ученых благодаря своим потенциальным терапевтическим свойствам.

Рекомендации по приему куркумы

В Европейском Союзе куркумин одобрен в качестве пищевой добавки под кодом E 100 и доступен для продажи благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Для взрослого человека весом 70 кг допустимая суточная доза составляет до 210 миллиграммов.

Куркуму можно употреблять в виде порошка или настоя. Рекомендуемая доза порошка составляет от 1,5 до 3 граммов в день, разделенных на несколько приемов. Для приготовления настоя достаточно 0,5-1 грамма куркумы на 150 миллилитров воды. Эти дозировки считаются безопасными для краткосрочного и длительного использования.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Хотя куркума обычно хорошо переносится, при превышении рекомендуемых доз могут возникнуть побочные эффекты, такие как тошнота, дискомфорт в животе, метеоризм и диарея. Эти симптомы обычно не требуют медицинского вмешательства и проходят при снижении дозы.

Важно помнить, что использование натуральных добавок должно быть умеренным и согласованным с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.

Куркума и куркумин представляют собой ценный природный ресурс для поддержания здоровья и улучшения качества жизни. Однако, как и в случае с любыми добавками, важно подходить к их использованию с умом и осторожностью. Перед началом приема куркумы или любых других добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они не противоречат вашему текущему состоянию здоровья и не взаимодействуют с другими лекарствами.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Куркумин диферулоилметан — основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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