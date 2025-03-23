Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия вернётся в мировой футбол: процесс запущен FIFA
Март в Москве может стать самым теплым почти за 150 лет: какую температуру ждать на этой неделе
Хотите пенсию в 100 тыс? Вот сколько вам нужно зарабатывать для этого
Подростки искали заработка и решились устроить теракт: где их задержали?
Как выучить любой язык до уровня носитель? 3 шага к успеху
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену

Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике

1:26
Здоровье

Квашеная капуста — простой и доступный продукт, который, как оказалось, обладает по-настоящему уникальными свойствами.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, именно квашеная капуста помогает замедлить превращение углеводов в жир благодаря особому веществу — тартроновой кислоте. Это особенно актуально для тех, кто следит за весом или старается питаться сбалансированно.

Но это ещё не всё.

Квашеная капуста в разы опережает цитрусовые по содержанию витамина C, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонными простудами. В составе также есть витамины группы B, бета-каротин и лактобактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.

Отдельного внимания заслуживает сера — она укрепляет соединительные ткани и благотворно влияет на состояние кожи и суставов.

Кому стоит быть осторожным?

Несмотря на все плюсы, квашеная капуста подходит не всем. Диетолог предупреждает:

  • её не стоит употреблять при заболеваниях почек и гипертонии;
  • людям с проблемами желудочно-кишечного тракта тоже лучше ограничить количество;
  • маленьким детям такой продукт вовсе не рекомендуется.

Если противопоказаний нет, квашеная капуста может стать отличным дополнением к рациону — вкусная, полезная и действительно работающая на ваше здоровье.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все
Наука и техника
А существует ли пространство и время: открытие, меняющее все Аудио 
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Туризм
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Последние материалы
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену
Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке
BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль
Живописные места, о которых молчат путеводители: спрятанные сокровища Аквитании
Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике
Мука в шоке, масло в отпуске: эта бриошь готовится без них и всё равно пышная, как облако
Погребняк заступилась за турецкие сериалы: в реальной жизни не хватает романтики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.