Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Квашеная капуста — простой и доступный продукт, который, как оказалось, обладает по-настоящему уникальными свойствами.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, именно квашеная капуста помогает замедлить превращение углеводов в жир благодаря особому веществу — тартроновой кислоте. Это особенно актуально для тех, кто следит за весом или старается питаться сбалансированно.

Но это ещё не всё.

Квашеная капуста в разы опережает цитрусовые по содержанию витамина C, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонными простудами. В составе также есть витамины группы B, бета-каротин и лактобактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.

Отдельного внимания заслуживает сера — она укрепляет соединительные ткани и благотворно влияет на состояние кожи и суставов.

Кому стоит быть осторожным?

Несмотря на все плюсы, квашеная капуста подходит не всем. Диетолог предупреждает:

её не стоит употреблять при заболеваниях почек и гипертонии;

людям с проблемами желудочно-кишечного тракта тоже лучше ограничить количество;

маленьким детям такой продукт вовсе не рекомендуется.

Если противопоказаний нет, квашеная капуста может стать отличным дополнением к рациону — вкусная, полезная и действительно работающая на ваше здоровье.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

