Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике

Квашеная капуста — простой и доступный продукт, который, как оказалось, обладает по-настоящему уникальными свойствами.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, именно квашеная капуста помогает замедлить превращение углеводов в жир благодаря особому веществу — тартроновой кислоте. Это особенно актуально для тех, кто следит за весом или старается питаться сбалансированно.
Но это ещё не всё.
Квашеная капуста в разы опережает цитрусовые по содержанию витамина C, который поддерживает иммунитет и помогает бороться с сезонными простудами. В составе также есть витамины группы B, бета-каротин и лактобактерии, поддерживающие микрофлору кишечника.
Отдельного внимания заслуживает сера — она укрепляет соединительные ткани и благотворно влияет на состояние кожи и суставов.
Несмотря на все плюсы, квашеная капуста подходит не всем. Диетолог предупреждает:
Если противопоказаний нет, квашеная капуста может стать отличным дополнением к рациону — вкусная, полезная и действительно работающая на ваше здоровье.
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