Секрет здоровой кожи: когда пора менять средства для макияжа

Любимый тюбик туши или проверенная годами помада могут казаться незаменимыми, но использовать просроченную косметику — значит подвергать кожу и глаза серьезному риску. Эксперты предупреждают: просроченные средства могут привести к раздражениям, инфекциям и даже серьезным кожным реакциям.
Дипломированный фармацевт и специалист по эстетической медицине из Intrigue Cosmetic Clinic Аммиш Патель, подчеркивает, что обновление косметички — залог здоровья кожи.
"Если вы используете просроченные продукты, они могут разлагаться и выделять токсичные вещества. Это может вызывать раздражение кожи, дерматит и аллергические реакции", — предупреждает Патель.
Кроме того, у старой косметики может изменяться текстура: масла в составе отделяются от основы, и на кожу попадает плотная, тяжелая масса, закупоривающая поры и провоцирующая акне.
Профессиональный визажист и сооснователь бренда Ella & Jo Шарлин Флэнаган напоминает: уход за косметикой и инструментами важен так же, как и уход за кожей. Она поделилась правилами замены средств и инструментов, чтобы сохранить их безопасность.
Срок службы: 3 месяца
Почему? Тушь — это идеальная среда для размножения бактерий, что может привести к глазным инфекциям.
"Если тушь загустела или расслоилась, это может привести к закупорке пор на веках, а в худших случаях — к воспалениям и болезням, таким как блефарит", - предупреждает Патель.
Срок службы: 2-3 года (зависит от материала)
Почему? Синтетические кисти служат дольше, поскольку впитывают меньше продукта, но регулярная чистка обязательна.
"Глубокую очистку кистей следует проводить раз в неделю. Для ежедневной дезинфекции используйте спрей, просто нанесите его на кисть и вытрите салфеткой", - отмечает Флэнаган.
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"Если текстура или запах изменились, средство пора заменить", - поясняет Флэнаган.
Срок службы:
Срок службы: 3 месяца (или раньше, если появились разрывы)
Почему? Спонжи быстро накапливают бактерии, а стирка не всегда помогает их полностью удалить.
"Как только спонж не отстирывается полностью, его нужно выбросить", - говорит Флэнаган.
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Срок службы: до 2 лет
Почему? Пудры дольше сохраняют свежесть, но стоит следить за изменениями текстуры.
Часто о чистке косметички забывают, но это не менее важно, чем замена самих средств. Рекомендуется регулярно дезинфицировать косметичку. Протрите ее антибактериальной салфеткой, выверните и обработайте внутреннюю поверхность.
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