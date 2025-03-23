Секрет здоровой кожи: когда пора менять средства для макияжа

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Любимый тюбик туши или проверенная годами помада могут казаться незаменимыми, но использовать просроченную косметику — значит подвергать кожу и глаза серьезному риску. Эксперты предупреждают: просроченные средства могут привести к раздражениям, инфекциям и даже серьезным кожным реакциям.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Чем опасна старая косметика?

Дипломированный фармацевт и специалист по эстетической медицине из Intrigue Cosmetic Clinic Аммиш Патель, подчеркивает, что обновление косметички — залог здоровья кожи.

"Если вы используете просроченные продукты, они могут разлагаться и выделять токсичные вещества. Это может вызывать раздражение кожи, дерматит и аллергические реакции", — предупреждает Патель.

Кроме того, у старой косметики может изменяться текстура: масла в составе отделяются от основы, и на кожу попадает плотная, тяжелая масса, закупоривающая поры и провоцирующая акне.

Профессиональный визажист и сооснователь бренда Ella & Jo Шарлин Флэнаган напоминает: уход за косметикой и инструментами важен так же, как и уход за кожей. Она поделилась правилами замены средств и инструментов, чтобы сохранить их безопасность.

Когда пора менять косметику?

Тушь для ресниц

Срок службы: 3 месяца

Почему? Тушь — это идеальная среда для размножения бактерий, что может привести к глазным инфекциям.

"Если тушь загустела или расслоилась, это может привести к закупорке пор на веках, а в худших случаях — к воспалениям и болезням, таким как блефарит", - предупреждает Патель.

Кисти для макияжа

Срок службы: 2-3 года (зависит от материала)

Почему? Синтетические кисти служат дольше, поскольку впитывают меньше продукта, но регулярная чистка обязательна.

"Глубокую очистку кистей следует проводить раз в неделю. Для ежедневной дезинфекции используйте спрей, просто нанесите его на кисть и вытрите салфеткой", - отмечает Флэнаган.

Тональный крем

Срок службы:

Жидкий: 6-12 месяцев

6-12 месяцев Пудровый: до 2 лет

"Если текстура или запах изменились, средство пора заменить", - поясняет Флэнаган.

Губная помада и блеск

Срок службы:

Помада: 12-18 месяцев

12-18 месяцев Блеск: 6-12 месяцев

Спонжи для макияжа

Срок службы: 3 месяца (или раньше, если появились разрывы)

Почему? Спонжи быстро накапливают бактерии, а стирка не всегда помогает их полностью удалить.

"Как только спонж не отстирывается полностью, его нужно выбросить", - говорит Флэнаган.

Консилер

Срок службы:

Жидкий: 6-12 месяцев

6-12 месяцев Стик: до 18 месяцев

Подводка для глаз

Срок службы:

Карандаш: до 2 лет (при регулярном затачивании)

до 2 лет (при регулярном затачивании) Гелевая или жидкая: 3-6 месяцев

Пудровые средства (румяна, бронзер, тени)

Срок службы: до 2 лет

Почему? Пудры дольше сохраняют свежесть, но стоит следить за изменениями текстуры.

Не забывайте про чистоту косметички

Часто о чистке косметички забывают, но это не менее важно, чем замена самих средств. Рекомендуется регулярно дезинфицировать косметичку. Протрите ее антибактериальной салфеткой, выверните и обработайте внутреннюю поверхность.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

