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Весенний аппетит: как гормоны заставляют нас переедать — и что с этим делать

3:20
Здоровье

Весна — время гормональных перестроек, и, как ни странно, именно в этот период многие люди начинают замечать повышенную тягу к еде. О причинах такого явления и возможных патологиях рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в интервью для MedikForum. ru.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

По её словам, увеличение светового дня напрямую влияет на гормональный баланс.

"Весной наша тяга к еде может существенно усилиться. Дело в том, что увеличивающаяся продолжительность светового дня влияет на выработку гормонов в организме: мелатонин (гормон сна) снижается, а серотонин (гормон радости) начинает вырабатываться активнее.

Однако для синтеза серотонина организму необходимы углеводы, из-за чего мы можем сильнее хотеть есть что-то сладкое и калорийное", — объяснила специалист.

Кроме того, по её словам, весной организм стремится восполнить дефицит витаминов и минералов, накопившийся за зиму. Чаще всего в этом случае появляется тяга к продуктам, содержащим витамины группы B, железо и магний.

Возможные патологии, связанные с перееданием

Однако усиленный аппетит может быть не только сезонной особенностью. Иногда он связан с нарушениями в организме, включая:

Гормональные сбои

Гиперинсулинизм

"Возникновение гиперинсулинизма может означать, что у человека имеются инсулинорезистентность, предиабет, опухоли поджелудочной железы".

Гипотиреоз

Нарушение функций щитовидной железы замедляет метаболизм, а организм требует дополнительную энергию.

Синдром Иценко-Кушинга

"Кортизол повышает аппетит и способствует накоплению жира (особенно в области живота). Пациенты с этим синдромом часто испытывают непреодолимую тягу к еде".

Гипертиреоз

  • Даже при повышенном аппетите люди с этой патологией нередко теряют вес, так как обмен веществ работает слишком активно.

Нарушения углеводного обмена

  • При диабете клетки недополучают глюкозу, что вызывает постоянный голод. При реактивной гипогликемии резкое падение сахара после еды провоцирует приступы "волчьего" аппетита, сопровождающиеся слабостью и дрожью.

Психологические расстройства

  • При депрессии и тревожности возникает желание "заесть" стресс.
  • Булимия сопровождается эпизодами переедания с последующей рвотой.
  • Синдром Прадера-Вилли - редкое генетическое заболевание, при котором мозг не "чувствует" насыщения.

Проблемы с ЖКТ

  • При гастрите или язве голод может быть ложным, спровоцированным раздражённой слизистой.
  • При СРК нарушается пищеварение, и даже после еды человек ощущает голод.

Недостаток белка и витаминов

"Белок играет ключевую роль в чувстве сытости. Если в рационе недостаточно белковой пищи, человек может испытывать постоянный голод, даже при достаточном количестве углеводов и жиров", — подчёркивает врач.

Если тяга к еде сопровождается резкими изменениями веса, слабостью, частым мочеиспусканием или бессонницей — это повод обратиться к врачу и пройти диагностику.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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