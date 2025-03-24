Весенний аппетит: как гормоны заставляют нас переедать — и что с этим делать

Весна — время гормональных перестроек, и, как ни странно, именно в этот период многие люди начинают замечать повышенную тягу к еде. О причинах такого явления и возможных патологиях рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в интервью для MedikForum. ru.
По её словам, увеличение светового дня напрямую влияет на гормональный баланс.
"Весной наша тяга к еде может существенно усилиться. Дело в том, что увеличивающаяся продолжительность светового дня влияет на выработку гормонов в организме: мелатонин (гормон сна) снижается, а серотонин (гормон радости) начинает вырабатываться активнее.
Однако для синтеза серотонина организму необходимы углеводы, из-за чего мы можем сильнее хотеть есть что-то сладкое и калорийное", — объяснила специалист.
Кроме того, по её словам, весной организм стремится восполнить дефицит витаминов и минералов, накопившийся за зиму. Чаще всего в этом случае появляется тяга к продуктам, содержащим витамины группы B, железо и магний.
Однако усиленный аппетит может быть не только сезонной особенностью. Иногда он связан с нарушениями в организме, включая:
Гиперинсулинизм
"Возникновение гиперинсулинизма может означать, что у человека имеются инсулинорезистентность, предиабет, опухоли поджелудочной железы".
Гипотиреоз
Нарушение функций щитовидной железы замедляет метаболизм, а организм требует дополнительную энергию.
Синдром Иценко-Кушинга
"Кортизол повышает аппетит и способствует накоплению жира (особенно в области живота). Пациенты с этим синдромом часто испытывают непреодолимую тягу к еде".
Гипертиреоз
Нарушения углеводного обмена
"Белок играет ключевую роль в чувстве сытости. Если в рационе недостаточно белковой пищи, человек может испытывать постоянный голод, даже при достаточном количестве углеводов и жиров", — подчёркивает врач.
Если тяга к еде сопровождается резкими изменениями веса, слабостью, частым мочеиспусканием или бессонницей — это повод обратиться к врачу и пройти диагностику.
Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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