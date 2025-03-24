Весенний аппетит: как гормоны заставляют нас переедать — и что с этим делать

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна — время гормональных перестроек, и, как ни странно, именно в этот период многие люди начинают замечать повышенную тягу к еде. О причинах такого явления и возможных патологиях рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в интервью для MedikForum. ru.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

По её словам, увеличение светового дня напрямую влияет на гормональный баланс.

"Весной наша тяга к еде может существенно усилиться. Дело в том, что увеличивающаяся продолжительность светового дня влияет на выработку гормонов в организме: мелатонин (гормон сна) снижается, а серотонин (гормон радости) начинает вырабатываться активнее. Однако для синтеза серотонина организму необходимы углеводы, из-за чего мы можем сильнее хотеть есть что-то сладкое и калорийное", — объяснила специалист.

Кроме того, по её словам, весной организм стремится восполнить дефицит витаминов и минералов, накопившийся за зиму. Чаще всего в этом случае появляется тяга к продуктам, содержащим витамины группы B, железо и магний.

Возможные патологии, связанные с перееданием

Однако усиленный аппетит может быть не только сезонной особенностью. Иногда он связан с нарушениями в организме, включая:

Гормональные сбои

Гиперинсулинизм

"Возникновение гиперинсулинизма может означать, что у человека имеются инсулинорезистентность, предиабет, опухоли поджелудочной железы".

Гипотиреоз

Нарушение функций щитовидной железы замедляет метаболизм, а организм требует дополнительную энергию.

Синдром Иценко-Кушинга

"Кортизол повышает аппетит и способствует накоплению жира (особенно в области живота). Пациенты с этим синдромом часто испытывают непреодолимую тягу к еде".

Гипертиреоз

Даже при повышенном аппетите люди с этой патологией нередко теряют вес, так как обмен веществ работает слишком активно.

Нарушения углеводного обмена

При диабете клетки недополучают глюкозу, что вызывает постоянный голод. При реактивной гипогликемии резкое падение сахара после еды провоцирует приступы "волчьего" аппетита, сопровождающиеся слабостью и дрожью.

Психологические расстройства

При депрессии и тревожности возникает желание "заесть" стресс.

желание "заесть" стресс. Булимия сопровождается эпизодами переедания с последующей рвотой.

сопровождается эпизодами переедания с последующей рвотой. Синдром Прадера-Вилли - редкое генетическое заболевание, при котором мозг не "чувствует" насыщения.

Проблемы с ЖКТ

При гастрите или язве голод может быть ложным, спровоцированным раздражённой слизистой.

голод может быть ложным, спровоцированным раздражённой слизистой. При СРК нарушается пищеварение, и даже после еды человек ощущает голод.

Недостаток белка и витаминов

"Белок играет ключевую роль в чувстве сытости. Если в рационе недостаточно белковой пищи, человек может испытывать постоянный голод, даже при достаточном количестве углеводов и жиров", — подчёркивает врач.

Если тяга к еде сопровождается резкими изменениями веса, слабостью, частым мочеиспусканием или бессонницей — это повод обратиться к врачу и пройти диагностику.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции, поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

