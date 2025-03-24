Таблетки ради лайков: смертельно опасная игра, в которую втягиваются дети

3:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние месяцы врачи всё чаще сталкиваются с последствиями опасной тенденции, охватившей подростков в социальных сетях. Один из тревожных случаев произошёл совсем недавно — 14-летняя школьница поступила в токсикологическое отделение столичной клиники с симптомами острого отравления. Девочка проглотила 30 таблеток парацетамола, приняв участие в популярном видеочеллендже.

Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таблетки

Специалисты отмечают, что передозировка парацетамолом может нанести серьёзный и, в некоторых случаях, необратимый урон организму. Особенно уязвим в таких ситуациях главный фильтр тела — печень. По словам анестезиолога, участие в подобных играх с высокими дозами медикаментов может оставить повреждения, которые проявятся в будущем при наличии других факторов — от вирусных инфекций до употребления алкоголя.

Печень под ударом

Парацетамол в малых дозах считается относительно безопасным обезболивающим и жаропонижающим препаратом. Однако в больших количествах он становится токсичным. Прием дозы, превышающей 150 мг на килограмм массы тела, может привести к острому поражению печени. Печёночная недостаточность развивается стремительно, а восстановление занимает недели и даже месяцы. В некоторых случаях единственным выходом становится трансплантация органа.

Особую тревогу вызывает тот факт, что подростки зачастую не осознают реальную опасность лекарств, находящихся в свободном доступе. Они видят в парацетамоле привычный препарат от головной боли или температуры, не подозревая о его потенциальной летальности при передозировке.

Социальные сети как катализатор риска

Причины подобных поступков кроются глубже, чем просто подражание популярным блогерам. Психологи связывают опасные эксперименты подростков с дефицитом внимания, отсутствием поддержки со стороны взрослых и стремлением к социальной интеграции. В условиях, когда подростки не находят опоры в семье или школе, цифровая среда становится для них единственным пространством общения, признания и принадлежности.

Социальные сети формируют новые формы давления: определённый стиль жизни, внешности, модель поведения. Быть "в тренде" становится не просто желанием, а условием принятия. Для многих участие в рискованных челленджах — попытка доказать свою значимость и завоевать одобрение сверстников.

Как предупредить трагедию

Профилактика подобных случаев требует системного подхода. Необходима открытая дискуссия о безопасном использовании лекарств, а также обучение подростков навыкам критического мышления и эмоциональной устойчивости. Немаловажную роль играет информированность родителей, педагогов и медицинских работников: распознавание тревожных сигналов и ранняя помощь могут предотвратить развитие критических ситуаций.

По мнению специалистов, только комплексные меры — от контроля над содержимым аптечки до создания эмоционально благополучной среды — позволят сократить количество случаев злоупотребления лекарствами в подростковой среде.

Уточнения

Парацетамо́л (лат. Paracetamolum), ацетаминофен (англ. acetaminophen) — действующее вещество, анальгетик и антипиретик (оказывает жаропонижающее действие) из группы анилидов.

