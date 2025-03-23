Прорыв в борьбе с облысением: простой гель, который удивил даже исследователей

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В борьбе с выпадением волос появился новый претендент на успех — и это не очередной дорогой шампунь и не гормональные препараты. В центре внимания — гель на основе дезоксирибозы, натурального сахара, который участвует в построении ДНК.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лысеющий мужчина

Идея родилась почти случайно: ученые из Университета Шеффилда и COMSATS (Пакистан) проводили исследования по заживлению ран и заметили, что у мышей, обработанных этим гелем, шерсть отрастала быстрее. Это стало началом масштабного исследования, результаты которого потрясли даже самих учёных.

Волосы растут, как на дрожжах (только вместо дрожжей — сахар)

У мышей с облысением, вызванным тестостероном, шерсть после нанесения геля отрастала густой, длинной и крепкой — почти как после миноксидила (одного из двух официально одобренных препаратов от алопеции). Более того, комбинация сахарного геля и миноксидила не показала заметного преимущества — значит, сахар вполне справляется сам!

"Это может стать простым и безопасным способом стимуляции роста волос", — говорит тканевой инженер Шейла Макнил.

Секрет действия, как предполагают ученые, — в улучшении кровоснабжения кожи и волосяных луковиц. А чем больше крови поступает к корню волоса, тем активнее он растет.

Почему это важно

Наследственное облысение (андрогенетическая алопеция) — самый частый тип потери волос, от которого страдают около 40% людей по всему миру. У женщин оно проявляется как общее истончение волос, у мужчин — как типичная "лысина". При этом миноксидил помогает не всем, а финастерид (второй разрешённый препарат) подходит только мужчинам и может вызывать побочные эффекты: от снижения либидо до депрессии.

Вот почему открытие простого, безопасного и эффективного средства — это не просто новость, а настоящий прорыв.

Что дальше

Пока исследования велись только на мышах-самцах. Но результаты настолько обнадеживают, что в ближайшие годы можно ожидать клинические испытания на людях. Если эффект подтвердится, гель дезоксирибозы может использоваться не только при облысении, но и после химиотерапии, при истончении ресниц и бровей.

А пока учёные напоминают: исследование — на ранней стадии, и покупать слаймы с сахаром для втирания в кожу головы не стоит. Но… идея уже взята на вооружение.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

