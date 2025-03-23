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Лучше йогурта и витаминов: натуральный пробиотик, который мы недооценивали

3:11
Здоровье

Маринованные огурцы — настоящий гастрономический символ Средней Европы. Но за их ярким вкусом и аппетитным хрустом скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Эти скромные квашеные овощи не только улучшают вкус блюд, но и обладают целебными свойствами, которыми давно интересуются специалисты в области питания и микробиома.

Маринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маринованные огурцы

Натуральный пробиотик в банке

Процесс ферментации, при котором огурцы превращаются в соленья, запускает магию: молочнокислые бактерии (лактобациллы и бифидобактерии) активно размножаются, насыщая продукт живыми микроорганизмами. Эти пробиотики поддерживают баланс микрофлоры кишечника, улучшают переваривание пищи, способствуют усвоению витаминов и даже уменьшают воспалительные процессы.

"Регулярное употребление ферментированных продуктов помогает восстановить кишечный баланс, особенно после болезней или приема антибиотиков", — говорят диетологи.

Польза для иммунитета и нервной системы

Здоровье кишечника — это не просто про пищеварение. До 80% клеток иммунной системы локализуются именно там. А значит, забота о микрофлоре напрямую влияет на нашу защиту от вирусов, инфекций и даже хронических заболеваний.

Кроме того, в огурцах сохраняются витамины С и группы В, а также калий, магний и кальций — важнейшие элементы для нервной системы, работы сердца и крепких костей. Это особенно актуально весной, когда организм испытывает нехватку микроэлементов после зимы.

Идеальная добавка к рациону

Чехи — большие поклонники маринованных огурцов. Они добавляют их в салаты, подают к мясу и рыбе, используют как гарнир и закуску. Соленья отлично сочетаются с белками: яйцами, бобовыми, нежирным мясом. Такое сочетание улучшает переваривание и делает блюда не только вкуснее, но и полезнее.

Пей рассол — в меру

Огуречный рассол (да-да, тот самый из банки) тоже заслуживает внимания. Он богат натрием, калием и магнием — а это идеальный природный изотоник. Такой напиток помогает организму восстановиться после физических нагрузок, снимает мышечные спазмы и даже облегчает похмелье. Однако с ним важно не переборщить: высокая кислотность и содержание соли делают его противопоказанным для людей с гастритом, язвами или почечными заболеваниями.

Когда огурец — лекарство

Маринованные огурцы не зря называют функциональной едой. Они помогают:

  • Снизить уровень стресса за счёт улучшения баланса кишечной микрофлоры.
  • Сдерживать воспаления в ЖКТ.
  • Укреплять иммунитет в периоды сезонных простуд.
  • Улучшать настроение, так как состояние кишечника напрямую влияет на выработку серотонина — "гормона счастья".

Так что если вы ищете вкусный способ поддержать здоровье — хрустящий маринованный огурчик может стать отличной привычкой.

Уточнения

Пробио́тики - живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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