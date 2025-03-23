Заменит БАДы и ускорит похудение: вы точно ели это раньше, но не догадывались, как это работает

Худеем — со вкусом! Оказывается, для ускорения обмена веществ не нужно покупать дорогие БАДы. Всё, что нужно, — это заглянуть в кухонный шкаф. И, скорее всего, там уже лежит главный "ускоритель" метаболизма — перец чили.
Свежий или сушеный, он разогревает не только вкус блюда, но и ваш организм — буквально. За всё "жгучее" отвечает вещество капсаицин. Оно запускает в теле термогенез — процесс, при котором тело само пытается охладиться, затрачивая на это энергию. А раз тратится энергия — значит, сжигаются и калории.
Но не стоит ждать магии. Сам по себе перец вес не уберёт. Он лишь помощник, а не волшебная палочка.
Учёные тоже заинтересовались капсаицином. Ещё в 2006 году исследователи из Ноттингемского университета выяснили, что это вещество может заставлять раковые клетки самоуничтожаться. По словам одного из авторов работы, капсаицин "бьёт" в самое сердце опухоли.
Но! Доказательства всё ещё собираются. Перец — не лекарство, а возможный инструмент профилактики.
Остренькое — хорошо, но в меру. Чрезмерное увлечение капсаицином может:
Поэтому если вы не участник кулинарного шоу по поеданию Carolina Reaper (1,5 млн SHU), осторожнее с количеством.
Добавьте щепотку перца чили в суп или пасту — и вы не только сделаете блюдо ярче, но и немного поможете своему метаболизму. Только помните: похудение — это система, а не один острый ингредиент.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.