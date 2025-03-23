Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспресс-уборка перед приходом гостей: хватит всего 15 минут
Талия станет тоньше на 3 см: этот вид фитнеса перевернет ваше представление о похудении
Узнайте, как наши бабушки досвечивали рассаду без фитоламп – простые и эффективные методы!
Домашнее ламинирование волос: сэкономьте деньги и получите роскошные и блестящие локоны без похода в салон
Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы
Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева
Бренда Сонг заставила Макалея Калкина смотреть Один дома и пожалела об этом
Новый дизайн и технологии: каким будет Renault Clio шестого поколения
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка

Заменит БАДы и ускорит похудение: вы точно ели это раньше, но не догадывались, как это работает

2:00
Здоровье

Худеем — со вкусом! Оказывается, для ускорения обмена веществ не нужно покупать дорогие БАДы. Всё, что нужно, — это заглянуть в кухонный шкаф. И, скорее всего, там уже лежит главный "ускоритель" метаболизма — перец чили.

Перец чили
Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Перец чили

Почему чили — это не только про остроту

Свежий или сушеный, он разогревает не только вкус блюда, но и ваш организм — буквально. За всё "жгучее" отвечает вещество капсаицин. Оно запускает в теле термогенез — процесс, при котором тело само пытается охладиться, затрачивая на это энергию. А раз тратится энергия — значит, сжигаются и калории.

К тому же чили

  • Снижает аппетит, особенно у тех, кто регулярно его ест,
  • Стимулирует обмен веществ,
  • Может уменьшать уровень жира в организме.

Но не стоит ждать магии. Сам по себе перец вес не уберёт. Он лишь помощник, а не волшебная палочка.

Перец против рака

Учёные тоже заинтересовались капсаицином. Ещё в 2006 году исследователи из Ноттингемского университета выяснили, что это вещество может заставлять раковые клетки самоуничтожаться. По словам одного из авторов работы, капсаицин "бьёт" в самое сердце опухоли.

Но! Доказательства всё ещё собираются. Перец — не лекарство, а возможный инструмент профилактики.

А что если слишком много

Остренькое — хорошо, но в меру. Чрезмерное увлечение капсаицином может:

  • Раздражать желудок и кишечник,
  • Вызывать одышку,
  • Нарушать пищеварение.

Поэтому если вы не участник кулинарного шоу по поеданию Carolina Reaper (1,5 млн SHU), осторожнее с количеством.

Что в итоге

Добавьте щепотку перца чили в суп или пасту — и вы не только сделаете блюдо ярче, но и немного поможете своему метаболизму. Только помните: похудение — это система, а не один острый ингредиент.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Обсудить
Сейчас читают
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Красота и стиль
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года Аудио 
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Мир. Новости мира
Франция и Великобритания начали отказываться от предложений по миротворцам на Украине
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Домашние животные
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Популярное
Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.

Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Брюки палаццо возвращаются: не пропустите главный тренд 2025 года
Вы не поверите, что именно видит собака, глядя на вас
Замуровали: в Китае 20 000 человек оказались заперты в гигантском доме-городе
Слепая вера в НАТО: как никчёмные британские инструкторы погубили солдат ВСУ Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Что осталось от советских автозаводов ЗИЛ, АЗЛК, ЕрАЗ, РАФ сегодня
С кем дружит мята, а кого уничтожает? Ошибки садоводов, которых можно избежать
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Обычная проверка масла может убить ваш двигатель: не повторяйте эту ошибку
Последние материалы
Узнайте, как наши бабушки досвечивали рассаду без фитоламп – простые и эффективные методы!
Домашнее ламинирование волос: сэкономьте деньги и получите роскошные и блестящие локоны без похода в салон
Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы
Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева
Бренда Сонг заставила Макалея Калкина смотреть Один дома и пожалела об этом
Новый дизайн и технологии: каким будет Renault Clio шестого поколения
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Научный прорыв: именно это стирает наши детские воспоминания
Бег по пересечёнке: что важно знать, чтобы не закончить на носилках
Эти нагрузки меняют мышцы до неузнаваемости даже без прироста массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.