Заменит БАДы и ускорит похудение: вы точно ели это раньше, но не догадывались, как это работает

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Худеем — со вкусом! Оказывается, для ускорения обмена веществ не нужно покупать дорогие БАДы. Всё, что нужно, — это заглянуть в кухонный шкаф. И, скорее всего, там уже лежит главный "ускоритель" метаболизма — перец чили.

Фото: commons.wikimedia.org by Yair Geva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Перец чили

Почему чили — это не только про остроту

Свежий или сушеный, он разогревает не только вкус блюда, но и ваш организм — буквально. За всё "жгучее" отвечает вещество капсаицин. Оно запускает в теле термогенез — процесс, при котором тело само пытается охладиться, затрачивая на это энергию. А раз тратится энергия — значит, сжигаются и калории.

К тому же чили

Снижает аппетит , особенно у тех, кто регулярно его ест,

, особенно у тех, кто регулярно его ест, Стимулирует обмен веществ ,

, Может уменьшать уровень жира в организме.

Но не стоит ждать магии. Сам по себе перец вес не уберёт. Он лишь помощник, а не волшебная палочка.

Перец против рака

Учёные тоже заинтересовались капсаицином. Ещё в 2006 году исследователи из Ноттингемского университета выяснили, что это вещество может заставлять раковые клетки самоуничтожаться. По словам одного из авторов работы, капсаицин "бьёт" в самое сердце опухоли.

Но! Доказательства всё ещё собираются. Перец — не лекарство, а возможный инструмент профилактики.

А что если слишком много

Остренькое — хорошо, но в меру. Чрезмерное увлечение капсаицином может:

Раздражать желудок и кишечник,

Вызывать одышку,

Нарушать пищеварение.

Поэтому если вы не участник кулинарного шоу по поеданию Carolina Reaper (1,5 млн SHU), осторожнее с количеством.

Что в итоге

Добавьте щепотку перца чили в суп или пасту — и вы не только сделаете блюдо ярче, но и немного поможете своему метаболизму. Только помните: похудение — это система, а не один острый ингредиент.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

