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Чем полезен огурец: неожиданный эффект на волосы, кишечник и иммунитет

2:21
Здоровье

Хрустящий, сочный, летний — огурец давно стал привычной частью рациона. Но за его простой внешностью скрывается удивительная сила, способная поддержать здоровье на всех фронтах.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Лучший союзник в жару

Благодаря высокому содержанию воды огурец эффективно борется с обезвоживанием. Достаточно всего пары ломтиков — и организм начинает восполнять утраченные запасы жидкости. А вместе с ней возвращается бодрость, нормализуется давление и улучшается работа почек.

Секрет — в природных электролитах: они помогают клеткам удерживать влагу, делая этот овощ идеальным для знойных дней.

Лёгкий живот и крепкий иммунитет

Комбинация воды и клетчатки делает огурец мягким стимулятором пищеварения. Он помогает избежать вздутия, а заодно снижает уровень "плохого" холестерина.

Антиоксиданты, в том числе кукурбитацины, активно борются с воспалениями. Это снижает риски хронических заболеваний и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

"Витамин К укрепляет кости и помогает усваивать кальций. Он же отвечает за нормальную свертываемость крови", — напоминают специалисты.

Аскорбиновая кислота — знакомый борец с вирусами — усиливает иммунитет, создавая естественный барьер против болезней.

Красота начинается изнутри

Кожа и волосы тоже благодарны огурцу. Влага увлажняет изнутри, а витамин С запускает выработку коллагена, разглаживая морщины. Кремний и сера укрепляют волосы, предотвращают ломкость и улучшают структуру.

Полезен, вкусен и всегда уместен

Низкая калорийность делает огурец идеальной частью любого рациона — его можно добавлять в смузи, есть с йогуртом или просто хрустеть без повода. И даже для здоровья рта он полезен: жевание ломтика стимулирует слюноотделение и борется с неприятным запахом.

Исследования подтверждают: огурцы помогают стабилизировать уровень сахара в крови — важное качество для тех, кто следит за глюкозой.

Этот простой овощ снова доказывает: в природе нет мелочей. Иногда самое важное — то, что всегда под рукой.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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