Женщины теряют здоровье незаметно: обязательные обследования, чтобы ничего не упустить

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие женщины уверены, что визит к врачу нужен только при явных симптомах. Однако главная опасность женских заболеваний в том, что они долгое время могут развиваться без каких-либо признаков. Регулярные профилактические обследования помогают выявить проблему задолго до того, как она проявится внешне.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

Какие обследования обязательны

Каждой женщине важно регулярно проходить несколько простых, но очень эффективных процедур:

ежегодный осмотр у гинеколога с мазками и ПАП-тестом;

кольпоскопию для контроля состояния шейки матки;

УЗИ органов малого таза и молочных желёз после 25 лет;

проверку щитовидной железы, особенно при колебаниях веса и цикла;

гормональные исследования (эстроген, прогестерон и другие) каждые два года после 20 лет.

Как подготовиться к обследованию

Подготовка минимальна:

визит планируют на 7-15 день менструального цикла;

за два дня исключают половые контакты;

за 14 дней прекращают применение местных антибиотиков.

Почему профилактика важнее лечения

Заболевания, выявленные на ранней стадии, легче лечатся и реже приводят к осложнениям. Регулярный чек-ап — это не просто формальность, а уверенность в своём здоровье и будущем.

Уточнения

Кольпоскопи́я (от др.-греч. κόλπος - "лоно" и σκοπέω - "наблюдать, исследовать") — диагностический осмотр входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи кольпоскопа — специального прибора, представляющего собой бинокуляр и осветительный прибор.



Мазок Папаниколау тест Папаниколау или цитологический мазок (англ. Papanicolaou test, Pap test или Pap smear) — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки.

