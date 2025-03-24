Женщины теряют здоровье незаметно: обязательные обследования, чтобы ничего не упустить

Многие женщины уверены, что визит к врачу нужен только при явных симптомах. Однако главная опасность женских заболеваний в том, что они долгое время могут развиваться без каких-либо признаков. Регулярные профилактические обследования помогают выявить проблему задолго до того, как она проявится внешне.
Каждой женщине важно регулярно проходить несколько простых, но очень эффективных процедур:
ежегодный осмотр у гинеколога с мазками и ПАП-тестом;
кольпоскопию для контроля состояния шейки матки;
УЗИ органов малого таза и молочных желёз после 25 лет;
проверку щитовидной железы, особенно при колебаниях веса и цикла;
гормональные исследования (эстроген, прогестерон и другие) каждые два года после 20 лет.
Подготовка минимальна:
визит планируют на 7-15 день менструального цикла;
за два дня исключают половые контакты;
за 14 дней прекращают применение местных антибиотиков.
Заболевания, выявленные на ранней стадии, легче лечатся и реже приводят к осложнениям. Регулярный чек-ап — это не просто формальность, а уверенность в своём здоровье и будущем.
Кольпоскопи́я (от др.-греч. κόλπος - "лоно" и σκοπέω - "наблюдать, исследовать") — диагностический осмотр входа во влагалище, стенок влагалища и влагалищной части шейки матки при помощи кольпоскопа — специального прибора, представляющего собой бинокуляр и осветительный прибор.
Мазок Папаниколау тест Папаниколау или цитологический мазок (англ. Papanicolaou test, Pap test или Pap smear) — тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки.
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