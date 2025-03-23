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Перекусы, способные испортить ваш сон: необходимо исключить, чтобы крепко спать

1:22
Здоровье

Многие привыкли думать, что бессонницу провоцирует кофе или крепкий чай. Однако на качество сна влияет и другая еда, о которой мало кто задумывается. Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что вечерний рацион имеет решающее значение для крепкого сна.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Что нельзя есть на ночь

Диетолог выделила несколько продуктов, способных нарушить ночной отдых:

  • Шоколад. В нём много кофеина, который не даст организму расслабиться.

  • Жирная пища. Фастфуд, жареное мясо, густые соусы тяжело перевариваются и создают дискомфорт в желудке, мешая уснуть.

  • Белковая еда в больших количествах. Переизбыток белка активирует пищеварение и гормоны метаболизма, что препятствует нормальному сну.

Почему поздний ужин опасен

Если ужинать позже, чем за 2-3 часа до сна, организм будет занят активным перевариванием пищи, а не подготовкой к отдыху. В итоге гормоны инсулин и глюкагоноподобный пептид нарушают естественный процесс засыпания.

Как не испортить себе сон

Чтобы высыпаться, лучше выбирать лёгкую пищу на ужин и стараться заканчивать трапезу заранее. Тогда ночной отдых станет полноценным, а утро — бодрым.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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