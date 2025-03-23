Почему ваш нос постоянно "закрыт": враг, которого вы не замечаете

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему ваш нос "закрывается": неожиданные причины заложенности, о которых многие не знают.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

Каждый знаком с тем неприятным моментом, когда вдох даётся с трудом, а нос словно перестаёт работать. Но далеко не всегда причина очевидна — иногда она скрывается в самых неожиданных местах.

Что заставляет нос "закрываться"

Обычно в заложенности обвиняют простуду, но есть гораздо больше причин, которые остаются незамеченными:

аллергия на пыльцу, шерсть или даже домашнюю плесень;

хроническое воспаление пазух — риносинусит;

раздражение слизистой дымом, химией или выхлопными газами;

ослабленный иммунитет, особенно при диабете или после тяжёлого лечения;

проблемы внутри носа: искривлённая перегородка, полипы или врождённые особенности;

длительное лежачее положение, затрудняющее выход слизи;

муковисцидоз, при котором густая слизь постоянно забивает дыхательные пути.

Когда нос подаёт сигнал

Заложенность — не просто дискомфорт, а знак организма, который говорит о необходимости принять меры. Иногда достаточно сменить постельные принадлежности, убрать раздражители или просто проветрить помещение. Но если ситуация повторяется постоянно, стоит обратиться к врачу, чтобы выявить реальную причину.

Уточнения

Муковисцидо́з (кистозный фиброз) — системное наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.



Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.



Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

