Почему ваш нос постоянно "закрыт": враг, которого вы не замечаете

Почему ваш нос "закрывается": неожиданные причины заложенности, о которых многие не знают.
Каждый знаком с тем неприятным моментом, когда вдох даётся с трудом, а нос словно перестаёт работать. Но далеко не всегда причина очевидна — иногда она скрывается в самых неожиданных местах.
Обычно в заложенности обвиняют простуду, но есть гораздо больше причин, которые остаются незамеченными:
аллергия на пыльцу, шерсть или даже домашнюю плесень;
хроническое воспаление пазух — риносинусит;
раздражение слизистой дымом, химией или выхлопными газами;
ослабленный иммунитет, особенно при диабете или после тяжёлого лечения;
проблемы внутри носа: искривлённая перегородка, полипы или врождённые особенности;
длительное лежачее положение, затрудняющее выход слизи;
муковисцидоз, при котором густая слизь постоянно забивает дыхательные пути.
Заложенность — не просто дискомфорт, а знак организма, который говорит о необходимости принять меры. Иногда достаточно сменить постельные принадлежности, убрать раздражители или просто проветрить помещение. Но если ситуация повторяется постоянно, стоит обратиться к врачу, чтобы выявить реальную причину.
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