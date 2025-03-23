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Почему ваш нос постоянно "закрыт": враг, которого вы не замечаете

1:21
Здоровье

Почему ваш нос "закрывается": неожиданные причины заложенности, о которых многие не знают.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
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Каждый знаком с тем неприятным моментом, когда вдох даётся с трудом, а нос словно перестаёт работать. Но далеко не всегда причина очевидна — иногда она скрывается в самых неожиданных местах.

Что заставляет нос "закрываться"

Обычно в заложенности обвиняют простуду, но есть гораздо больше причин, которые остаются незамеченными:

  • аллергия на пыльцу, шерсть или даже домашнюю плесень;

  • хроническое воспаление пазух — риносинусит;

  • раздражение слизистой дымом, химией или выхлопными газами;

  • ослабленный иммунитет, особенно при диабете или после тяжёлого лечения;

  • проблемы внутри носа: искривлённая перегородка, полипы или врождённые особенности;

  • длительное лежачее положение, затрудняющее выход слизи;

  • муковисцидоз, при котором густая слизь постоянно забивает дыхательные пути.

Когда нос подаёт сигнал

Заложенность — не просто дискомфорт, а знак организма, который говорит о необходимости принять меры. Иногда достаточно сменить постельные принадлежности, убрать раздражители или просто проветрить помещение. Но если ситуация повторяется постоянно, стоит обратиться к врачу, чтобы выявить реальную причину.

Уточнения

Муковисцидо́з (кистозный фиброз) — системное наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus - пазуха и лат. -itis - суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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