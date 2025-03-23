Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы

Два литра воды в сутки — ошибка? Вот как правильно рассчитать норму именно для вас.
Все знают, что пить воду полезно, но почти никто не понимает, сколько именно нужно жидкости в день. Известная норма "два литра" не подходит абсолютно каждому — настоящая цифра зависит от множества факторов.
Универсальная рекомендация не учитывает различий между людьми. Потребность в жидкости меняется в зависимости от:
вашего веса;
уровня физической нагрузки;
температуры и влажности воздуха;
типа питания;
состояния здоровья.
Существует простая формула, учитывающая именно ваш вес:
1,5 литра + 20 мл x (ваш вес — 20 кг).
Например, если вы весите 80 кг, расчёт выглядит так:
1,5 литра на первые 20 кг;
плюс 20 мл на каждый следующий килограмм.
Итого: 1,5 + (0,02x60) = 2,7 литра жидкости в сутки.
Не забывайте, что это лишь ориентир. Если вы активно занимаетесь спортом, на улице жарко или у вас особое состояние здоровья, норму нужно увеличить. И наоборот: не стоит заставлять себя пить, если жажды нет.
Главное — ориентироваться на своё самочувствие, помня, что норма воды индивидуальна, и корректировать её с учётом внешних обстоятельств.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.