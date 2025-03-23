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Не заставляйте себя пить лишнюю воду: правильный расчёт нормы

Здоровье

Два литра воды в сутки — ошибка? Вот как правильно рассчитать норму именно для вас.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Все знают, что пить воду полезно, но почти никто не понимает, сколько именно нужно жидкости в день. Известная норма "два литра" не подходит абсолютно каждому — настоящая цифра зависит от множества факторов.

Почему 2 литра — неправильно

Универсальная рекомендация не учитывает различий между людьми. Потребность в жидкости меняется в зависимости от:

  • вашего веса;

  • уровня физической нагрузки;

  • температуры и влажности воздуха;

  • типа питания;

  • состояния здоровья.

Как рассчитать правильную норму

Существует простая формула, учитывающая именно ваш вес:

1,5 литра + 20 мл x (ваш вес — 20 кг).

Например, если вы весите 80 кг, расчёт выглядит так:

  • 1,5 литра на первые 20 кг;

  • плюс 20 мл на каждый следующий килограмм.

Итого: 1,5 + (0,02x60) = 2,7 литра жидкости в сутки.

Важные нюансы

Не забывайте, что это лишь ориентир. Если вы активно занимаетесь спортом, на улице жарко или у вас особое состояние здоровья, норму нужно увеличить. И наоборот: не стоит заставлять себя пить, если жажды нет.

Главное — ориентироваться на своё самочувствие, помня, что норма воды индивидуальна, и корректировать её с учётом внешних обстоятельств.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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