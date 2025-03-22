Организм бунтует весной? Вот что происходит на самом деле

С первыми тёплыми днями приходит не только радость от солнца и цветущей природы, но и неприятные сюрпризы для организма. Многим знакомо состояние, когда вдруг накатывает усталость, настроение скачет, а сил — как будто не осталось совсем.
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Цветущий сад
Это и есть так называемое весеннее обострение — явление, которое хоть и не признано официальным диагнозом, но знакомо многим не понаслышке.
Что происходит с организмом весной
По словам терапевта, весной наш организм проходит через целую череду перестроек:
Увеличивается продолжительность дня, что влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Нарушается привычный ритм, появляется бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.
Обмен веществ ускоряется, что может привести к обострению хронических заболеваний.
Скачки температуры добавляют нагрузку на сердце и сосуды.
Плюс сезонные аллергии и гиповитаминоз, которые тоже сказываются на самочувствии.
Все эти факторы могут вызывать раздражительность, депрессию, головные боли, упадок сил и даже панические состояния.
Как помочь себе в этот период
Соблюдайте режим дня: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
Питайтесь разнообразно: организму нужны витамины и белки.
Больше двигайтесь: прогулки, спорт и просто активность на свежем воздухе помогают восстановить энергию.
Следите за симптомами хронических болезней: весна — время, когда они могут напомнить о себе.
Не игнорируйте недомогание: при ухудшении самочувствия лучше пройти обследование, сдать анализы и проконсультироваться с врачом.
Весна — время обновления, но и период, когда телу нужна особая поддержка. Дайте организму адаптироваться — и уже скоро вы почувствуете прилив сил и энергии.
Уточнения
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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