Организм бунтует весной? Вот что происходит на самом деле

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С первыми тёплыми днями приходит не только радость от солнца и цветущей природы, но и неприятные сюрпризы для организма. Многим знакомо состояние, когда вдруг накатывает усталость, настроение скачет, а сил — как будто не осталось совсем.

Фото: Designed by Freepik by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветущий сад

Это и есть так называемое весеннее обострение — явление, которое хоть и не признано официальным диагнозом, но знакомо многим не понаслышке.

Что происходит с организмом весной

По словам терапевта, весной наш организм проходит через целую череду перестроек:

Увеличивается продолжительность дня, что влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Нарушается привычный ритм, появляется бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.

Обмен веществ ускоряется, что может привести к обострению хронических заболеваний.

Скачки температуры добавляют нагрузку на сердце и сосуды.

Плюс сезонные аллергии и гиповитаминоз, которые тоже сказываются на самочувствии.

Все эти факторы могут вызывать раздражительность, депрессию, головные боли, упадок сил и даже панические состояния.

Как помочь себе в этот период

Соблюдайте режим дня : ложитесь и вставайте в одно и то же время.

: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Питайтесь разнообразно : организму нужны витамины и белки.

: организму нужны витамины и белки. Больше двигайтесь : прогулки, спорт и просто активность на свежем воздухе помогают восстановить энергию.

: прогулки, спорт и просто активность на свежем воздухе помогают восстановить энергию. Следите за симптомами хронических болезней : весна — время, когда они могут напомнить о себе.

: весна — время, когда они могут напомнить о себе. Не игнорируйте недомогание: при ухудшении самочувствия лучше пройти обследование, сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Весна — время обновления, но и период, когда телу нужна особая поддержка. Дайте организму адаптироваться — и уже скоро вы почувствуете прилив сил и энергии.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

