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Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект

1:49
Здоровье

Не хотите носить очки в старости? Возможно, решение давно лежит у вас на кухне. Новое исследование показало: фисташки способны сыграть важную роль в сохранении зрения.

фисташки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
фисташки

Орех, который заботится о глазах

Учёные из Университета Тафтса выяснили, что регулярное употребление фисташек снижает риск возрастной дегенерации жёлтого пятна — болезни, из-за которой миллионы людей теряют чёткость зрения. Всё дело в пигменте под названием лютеин, которым особенно богаты эти орехи.

В эксперименте добровольцы ели по две горсти несолёных фисташек в день. Уже через полтора месяца у них выросла оптическая плотность макулярного пигмента — показателя, напрямую связанного с защитой сетчатки от света и свободных радикалов.

Почему именно фисташки?

Лютеин содержится и в других продуктах, например, в шпинате и тыкве. Но организм усваивает его из фисташек особенно эффективно. Более того, лютеин накапливается не только в глазах, но и в тканях мозга, снижая воспаление и окислительный стресс.

Это значит, что орехи могут оказывать защитный эффект не только на зрение, но и на мозговую активность, а также участвовать в профилактике заболеваний, включая диабет и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Полезно — и вкусно

Исследователи подчёркивают: фисташки не панацея, но включение их в ежедневный рацион — простой способ поддержать здоровье глаз. Главное условие — выбирать несолёные орехи без добавок, чтобы польза не обернулась вредом.

Так что теперь горсть фисташек — это не просто перекус, а осознанный вклад в ясный взгляд и бодрый ум.

Уточнения

Фиста́шка (лат. Pistácia) — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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