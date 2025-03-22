Этот дефицит витамина разрушает ваш организм — вот его симптомы

Витамин B12 играет ключевую роль в работе организма: он участвует в образовании красных кровяных телец, поддерживает здоровье нервной системы и участвует в синтезе ДНК. Однако, поскольку организм не вырабатывает его самостоятельно, получить этот витамин можно только с пищей или добавками.
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Витамины
Дефицит B12 развивается постепенно, а его симптомы часто принимают за другие болезни. Важно распознать их вовремя, чтобы избежать серьёзных последствий.
Основные признаки дефицита витамина B12
Постоянная усталость и мышечная слабость Организм испытывает нехватку кислорода из-за снижения числа эритроцитов, что приводит к хронической усталости, не проходящей даже после отдыха.
Проблемы с нервной системой
Онемение и покалывание в конечностях (парестезия)
Внезапные болевые ощущения, похожие на удары током
Проблемы с координацией и частые падения
Перепады настроения и когнитивные нарушения
Раздражительность, тревожность, депрессия
Проблемы с памятью, концентрацией, "затуманенность" сознания
Анемия и связанные симптомы
Бледность кожи, возможная желтушность
Одышка даже при лёгкой нагрузке
Головокружение, частые обмороки
Желудочно-кишечные проблемы
Потеря аппетита, необъяснимая потеря веса
Воспаление языка (глоссит), язвы во рту
Проблемы со зрением
Нечёткое зрение, повышенная чувствительность к свету
Затруднённая фокусировка
Кому грозит дефицит B12?
Наиболее подвержены:
Вегетарианцы и веганы (B12 содержится в продуктах животного происхождения)
Пожилые люди (с возрастом усвоение витамина ухудшается)
Люди с болезнями ЖКТ (целиакия, болезнь Крона)
Пациенты после операций на желудке
Те, кто принимает лекарства от кислотного рефлюкса или метформин
Суточная норма витамина B12
Взрослым — 2,4 мкг
Беременным и кормящим — 2,6-2,8 мкг
Детям — от 0,4 до 1,8 мкг (по возрасту)
При нехватке витамина рекомендуется обогащённое питание (мясо, молочные продукты, яйца) или приём добавок.
Уточнения
Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.