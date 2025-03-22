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Этот дефицит витамина разрушает ваш организм — вот его симптомы

2:24
Здоровье

Витамин B12 играет ключевую роль в работе организма: он участвует в образовании красных кровяных телец, поддерживает здоровье нервной системы и участвует в синтезе ДНК. Однако, поскольку организм не вырабатывает его самостоятельно, получить этот витамин можно только с пищей или добавками.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Витамины

Дефицит B12 развивается постепенно, а его симптомы часто принимают за другие болезни. Важно распознать их вовремя, чтобы избежать серьёзных последствий.

Основные признаки дефицита витамина B12

Постоянная усталость и мышечная слабость
Организм испытывает нехватку кислорода из-за снижения числа эритроцитов, что приводит к хронической усталости, не проходящей даже после отдыха.

Проблемы с нервной системой

  • Онемение и покалывание в конечностях (парестезия)
  • Внезапные болевые ощущения, похожие на удары током
  • Проблемы с координацией и частые падения

Перепады настроения и когнитивные нарушения

  • Раздражительность, тревожность, депрессия
  • Проблемы с памятью, концентрацией, "затуманенность" сознания

Анемия и связанные симптомы

  • Бледность кожи, возможная желтушность
  • Одышка даже при лёгкой нагрузке
  • Головокружение, частые обмороки

Желудочно-кишечные проблемы

  • Потеря аппетита, необъяснимая потеря веса
  • Воспаление языка (глоссит), язвы во рту

Проблемы со зрением

  • Нечёткое зрение, повышенная чувствительность к свету
  • Затруднённая фокусировка

Кому грозит дефицит B12?

Наиболее подвержены:

  • Вегетарианцы и веганы (B12 содержится в продуктах животного происхождения)
  • Пожилые люди (с возрастом усвоение витамина ухудшается)
  • Люди с болезнями ЖКТ (целиакия, болезнь Крона)
  • Пациенты после операций на желудке
  • Те, кто принимает лекарства от кислотного рефлюкса или метформин

Суточная норма витамина B12

  • Взрослым — 2,4 мкг
  • Беременным и кормящим — 2,6-2,8 мкг
  • Детям — от 0,4 до 1,8 мкг (по возрасту)

При нехватке витамина рекомендуется обогащённое питание (мясо, молочные продукты, яйца) или приём добавок.

Уточнения

Витами́нами B12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.
 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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