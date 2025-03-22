Этот дефицит витамина разрушает ваш организм — вот его симптомы

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин B12 играет ключевую роль в работе организма: он участвует в образовании красных кровяных телец, поддерживает здоровье нервной системы и участвует в синтезе ДНК. Однако, поскольку организм не вырабатывает его самостоятельно, получить этот витамин можно только с пищей или добавками.

Фото: commons.wikimedia.org by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Витамины

Дефицит B12 развивается постепенно, а его симптомы часто принимают за другие болезни. Важно распознать их вовремя, чтобы избежать серьёзных последствий.

Основные признаки дефицита витамина B12

Постоянная усталость и мышечная слабость

Организм испытывает нехватку кислорода из-за снижения числа эритроцитов, что приводит к хронической усталости, не проходящей даже после отдыха.

Проблемы с нервной системой

Онемение и покалывание в конечностях (парестезия)

Внезапные болевые ощущения, похожие на удары током

Проблемы с координацией и частые падения

Перепады настроения и когнитивные нарушения

Раздражительность, тревожность, депрессия

Проблемы с памятью, концентрацией, "затуманенность" сознания

Анемия и связанные симптомы

Бледность кожи, возможная желтушность

Одышка даже при лёгкой нагрузке

Головокружение, частые обмороки

Желудочно-кишечные проблемы

Потеря аппетита, необъяснимая потеря веса

Воспаление языка (глоссит), язвы во рту

Проблемы со зрением

Нечёткое зрение, повышенная чувствительность к свету

Затруднённая фокусировка

Кому грозит дефицит B12?

Наиболее подвержены:

Вегетарианцы и веганы (B12 содержится в продуктах животного происхождения)

Пожилые люди (с возрастом усвоение витамина ухудшается)

Люди с болезнями ЖКТ (целиакия, болезнь Крона)

Пациенты после операций на желудке

Те, кто принимает лекарства от кислотного рефлюкса или метформин

Суточная норма витамина B12

Взрослым — 2,4 мкг

Беременным и кормящим — 2,6-2,8 мкг

Детям — от 0,4 до 1,8 мкг (по возрасту)

При нехватке витамина рекомендуется обогащённое питание (мясо, молочные продукты, яйца) или приём добавок.

Уточнения

Витами́нами B 12 называют группу биологически активных веществ, называемых кобаламинами и относящиеся к корриноидам, содержащим в структуре атом кобальта (III) и являющиеся хелатными соединениями.



