Клетки против глютена: как новое лечение может спасти миллионы людей

Исследование, проведённое учёными Университетского больничного центра Водуа в Швейцарии, открывает перспективы клеточной терапии для лечения целиакии. Как показали эксперименты, регуляторные Т-клетки способны подавлять иммунный ответ на глютен, что потенциально может заменить безглютеновую диету. Работа Рафаэля Поррета и его команды была опубликована в Science Translational Medicine.
Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором организм негативно реагирует на глютен, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. По оценкам, заболевание затрагивает около 1% населения мира.
Единственным доступным методом лечения остаётся строгая безглютеновая диета, которая требует постоянного контроля и может негативно сказываться на питании и социальной жизни пациентов. Однако даже при соблюдении диеты у некоторых людей сохраняются проблемы с кишечником.
Учёные изучили возможность использования Т-клеточной терапии, которая уже применяется в лечении рака и после трансплантации органов, для снижения иммунной реакции на глютен.
Эксперимент включал два типа Т-клеток:
В ходе исследования учёные вводили эти клетки мышам и отслеживали их реакцию на глютен.
Хотя исследование проводилось на мышах, а не на моделях, специфичных для целиакии, результаты демонстрируют возможность обучения иммунной системы "терпимости" к глютену.
Авторы исследования считают, что если эффективность метода подтвердится в дальнейших испытаниях, клеточная терапия может стать полноценной альтернативой безглютеновой диете. Это позволило бы пациентам избежать строгих пищевых ограничений и значительно улучшить качество жизни.
Следующие шаги — проведение дополнительных испытаний, включая клинические исследования на людях, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода.
Целиаки́я (лат. coeliakia; от греч. κοιλιακός — «кишечный, страдающий расстройством кишечника»), глютеновая энтеропатия — форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена.
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