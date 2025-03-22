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Клетки против глютена: как новое лечение может спасти миллионы людей

2:41
Здоровье

Исследование, проведённое учёными Университетского больничного центра Водуа в Швейцарии, открывает перспективы клеточной терапии для лечения целиакии. Как показали эксперименты, регуляторные Т-клетки способны подавлять иммунный ответ на глютен, что потенциально может заменить безглютеновую диету. Работа Рафаэля Поррета и его команды была опубликована в Science Translational Medicine.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
микроскоп

Целиакия: проблема, затрагивающая миллионы

Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором организм негативно реагирует на глютен, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. По оценкам, заболевание затрагивает около 1% населения мира.

Единственным доступным методом лечения остаётся строгая безглютеновая диета, которая требует постоянного контроля и может негативно сказываться на питании и социальной жизни пациентов. Однако даже при соблюдении диеты у некоторых людей сохраняются проблемы с кишечником.

Как работает клеточная терапия?

Учёные изучили возможность использования Т-клеточной терапии, которая уже применяется в лечении рака и после трансплантации органов, для снижения иммунной реакции на глютен.

Эксперимент включал два типа Т-клеток:

  • Эффекторные Т-клетки - активируются при контакте с глютеном и вызывают воспаление кишечника.
  • Регуляторные Т-клетки - подавляют активность эффекторных клеток, снижая иммунный ответ.

Результаты эксперимента на мышах

В ходе исследования учёные вводили эти клетки мышам и отслеживали их реакцию на глютен.

  • Без регуляторных Т-клеток эффект был стандартным: глютен вызывал приток воспалительных клеток в кишечник.
  • Когда же использовались специально разработанные регуляторные Т-клетки, воспалительная реакция значительно снижалась, а активность эффекторных Т-клеток подавлялась.

Хотя исследование проводилось на мышах, а не на моделях, специфичных для целиакии, результаты демонстрируют возможность обучения иммунной системы "терпимости" к глютену.

Что дальше?

Авторы исследования считают, что если эффективность метода подтвердится в дальнейших испытаниях, клеточная терапия может стать полноценной альтернативой безглютеновой диете. Это позволило бы пациентам избежать строгих пищевых ограничений и значительно улучшить качество жизни.

Следующие шаги — проведение дополнительных испытаний, включая клинические исследования на людях, чтобы подтвердить безопасность и эффективность метода.

Уточнения

Целиаки́я (лат. coeliakia; от греч. κοιλιακός — «кишечный, страдающий расстройством кишечника»), глютеновая энтеропатия — форма энтеропатии, генетически предрасположенная непереносимость глиадина или глютена.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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