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Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека

2:44
Здоровье

Когда астронавты проводят длительное время в невесомости, их организм претерпевает значительные изменения. От потери костной массы до ухудшения зрения - влияние космоса на человека изучается годами, и учёные продолжают находить новые эффекты.

Космонавт в гидролаборатории
Фото: Роскосмос by ЦПК, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавт в гидролаборатории

Вот пять ключевых изменений, с которыми сталкиваются астронавты в условиях микрогравитации:

1. Рост в космосе (но ненадолго)

Из-за отсутствия гравитации позвоночник расслабляется и человек становится выше.

Астронавт Пегги Уитсон рассказывала, что во время полёта ее рост увеличился примерно на 1,5-2 см, но после возвращения на Землю всё пришло в норму.

2. Ослабление костей и мышц

В невесомости кости теряют плотность, а мышцы атрофируются, поскольку нагрузка на них минимальна.

Астронавты могут терять до 1% костной массы в месяц, что в 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Чтобы избежать этого, космонавты ежедневно занимаются силовыми упражнениями, используя специальные тренажёры с сопротивлением.

3. Изменение зрения

Некоторые астронавты замечают, что в космосе их зрение ухудшается.

Это связано с синдромом SANS (Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome) - когда жидкость в организме смещается вверх к голове, повышая внутричерепное давление. Это может временно изменить форму глазного яблока и привести к дальнозоркости.

4. Ослабление сердца и сосудов

Из-за микрогравитации сердцу не нужно работать так усердно, перекачивая кровь.

В результате сердечная мышца становится слабее, а кровообращение нарушается. Кроме того, радиация в космосе может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Ослабление иммунитета

В условиях стресса, радиации и изменённого циркадного ритма иммунная система становится уязвимой.

Исследования NASA показали, что в невесомости Т-клетки — важные элементы иммунитета — ослабляют свою активность, что увеличивает риск инфекций и других заболеваний.

Как астронавты борются с этими проблемами?

  • Тренировки - 45-60 минут силовых упражнений в день.
  • Специальный рацион - питание с высоким содержанием кальция и белка.
  • Мониторинг здоровья - регулярные проверки и исследования.

Возвращение на Землю требует долгой реабилитации, но исследования этих процессов помогают не только будущим миссиям, но и медицине на Земле.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крюкова Людмила
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
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