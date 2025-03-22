Иммунитет, сердце и мозг: как космос меняет тело человека

Когда астронавты проводят длительное время в невесомости, их организм претерпевает значительные изменения. От потери костной массы до ухудшения зрения - влияние космоса на человека изучается годами, и учёные продолжают находить новые эффекты.
Вот пять ключевых изменений, с которыми сталкиваются астронавты в условиях микрогравитации:
Из-за отсутствия гравитации позвоночник расслабляется и человек становится выше.
Астронавт Пегги Уитсон рассказывала, что во время полёта ее рост увеличился примерно на 1,5-2 см, но после возвращения на Землю всё пришло в норму.
В невесомости кости теряют плотность, а мышцы атрофируются, поскольку нагрузка на них минимальна.
Астронавты могут терять до 1% костной массы в месяц, что в 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Чтобы избежать этого, космонавты ежедневно занимаются силовыми упражнениями, используя специальные тренажёры с сопротивлением.
Некоторые астронавты замечают, что в космосе их зрение ухудшается.
Это связано с синдромом SANS (Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome) - когда жидкость в организме смещается вверх к голове, повышая внутричерепное давление. Это может временно изменить форму глазного яблока и привести к дальнозоркости.
Из-за микрогравитации сердцу не нужно работать так усердно, перекачивая кровь.
В результате сердечная мышца становится слабее, а кровообращение нарушается. Кроме того, радиация в космосе может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В условиях стресса, радиации и изменённого циркадного ритма иммунная система становится уязвимой.
Исследования NASA показали, что в невесомости Т-клетки — важные элементы иммунитета — ослабляют свою активность, что увеличивает риск инфекций и других заболеваний.
Возвращение на Землю требует долгой реабилитации, но исследования этих процессов помогают не только будущим миссиям, но и медицине на Земле.
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