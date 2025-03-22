Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования показывают, что поддержание нормального объема талии в среднем возрасте может положительно сказаться на работе мозга в пожилые годы, сообщает "Царьград".

Фото: Freepik is licensed under Free license Талия

По данным ученых, люди, которые следят за своим рационом и поддерживают здоровый вес, демонстрируют лучшие когнитивные способности после 70 лет.

Как вес влияет на работу мозга?

Специалисты обнаружили, что сбалансированное питание укрепляет связи между гиппокампом — областью, отвечающей за память, — и другими участками мозга. Кроме того, уменьшение объема талии улучшает состояние белого вещества, что способствует более эффективному взаимодействию различных зон мозга.

Меньше сантиметров — меньше риск деменции

Люди, которые в зрелом возрасте придерживаются правил здорового питания и сохраняют стройную фигуру, реже сталкиваются с когнитивными нарушениями и имеют меньший риск развития деменции.

Хотите сохранить ясный ум на долгие годы? Поддержание здорового веса может стать важным шагом в этом направлении.

Уточнения

Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).

