Здоровый мозг начинается с талии: что важно знать каждому

Исследования показывают, что поддержание нормального объема талии в среднем возрасте может положительно сказаться на работе мозга в пожилые годы, сообщает "Царьград".
По данным ученых, люди, которые следят за своим рационом и поддерживают здоровый вес, демонстрируют лучшие когнитивные способности после 70 лет.
Специалисты обнаружили, что сбалансированное питание укрепляет связи между гиппокампом — областью, отвечающей за память, — и другими участками мозга. Кроме того, уменьшение объема талии улучшает состояние белого вещества, что способствует более эффективному взаимодействию различных зон мозга.
Люди, которые в зрелом возрасте придерживаются правил здорового питания и сохраняют стройную фигуру, реже сталкиваются с когнитивными нарушениями и имеют меньший риск развития деменции.
Хотите сохранить ясный ум на долгие годы? Поддержание здорового веса может стать важным шагом в этом направлении.
Когнити́вные наруше́ния — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем (индивидуальной нормой).
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