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То, что вы сыпете в суп, может победить деменцию: неожиданное средство

1:36
Здоровье

Что, если ключ к лечению болезни Альцгеймера всё это время прятался в баночке с пряностями? Учёные из Калифорнии заявили: соединение, содержащееся в розмарине и шалфее, показало невероятные результаты в борьбе с деменцией — на уровне, который раньше казался невозможным.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

Речь идёт о карнозиновой кислоте - мощном веществе с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследователи из Scripps Research синтезировали её стабильную форму и провели тесты на мышах, страдающих от симптомов, аналогичных болезни Альцгеймера.

Что показали опыты

На протяжении трёх месяцев грызунам давали препарат трижды в неделю. Результаты оказались поразительными:

  • Улучшилась память.

  • Снизился уровень воспалений.

  • Увеличилось количество нейронных связей.

  • Уменьшилось накопление токсичных белков, характерных для Альцгеймера.

Более того, вещество не только замедлило ухудшение когнитивных функций, но и помогло восстановить их до нормы. И при этом — никаких побочных эффектов.

Что это значит для нас

Хотя испытания пока ограничились лабораторными мышами, учёные уже надеются, что этот подход откроет путь не только к лечению деменции, но и к борьбе с другими воспалительными заболеваниями. Среди потенциальных "кандидатов" — болезнь Паркинсона и диабет 2 типа.

Может быть, однажды именно экстракт розмарина окажется в составе самого важного лекарства XXI века.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Карнозин (бета-аланил-L-гистидин) — дипептид, состоящий из остатков аминокислот β-аланина и гистидина. Обнаружен в высоких концентрациях в мышцах и тканях мозга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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