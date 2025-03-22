То, что вы сыпете в суп, может победить деменцию: неожиданное средство

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что, если ключ к лечению болезни Альцгеймера всё это время прятался в баночке с пряностями? Учёные из Калифорнии заявили: соединение, содержащееся в розмарине и шалфее, показало невероятные результаты в борьбе с деменцией — на уровне, который раньше казался невозможным.

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain розмарин

Речь идёт о карнозиновой кислоте - мощном веществе с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследователи из Scripps Research синтезировали её стабильную форму и провели тесты на мышах, страдающих от симптомов, аналогичных болезни Альцгеймера.

Что показали опыты

На протяжении трёх месяцев грызунам давали препарат трижды в неделю. Результаты оказались поразительными:

Улучшилась память.

Снизился уровень воспалений.

Увеличилось количество нейронных связей.

Уменьшилось накопление токсичных белков, характерных для Альцгеймера.

Более того, вещество не только замедлило ухудшение когнитивных функций, но и помогло восстановить их до нормы. И при этом — никаких побочных эффектов.

Что это значит для нас

Хотя испытания пока ограничились лабораторными мышами, учёные уже надеются, что этот подход откроет путь не только к лечению деменции, но и к борьбе с другими воспалительными заболеваниями. Среди потенциальных "кандидатов" — болезнь Паркинсона и диабет 2 типа.

Может быть, однажды именно экстракт розмарина окажется в составе самого важного лекарства XXI века.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).





Карнозин (бета-аланил-L-гистидин) — дипептид, состоящий из остатков аминокислот β-аланина и гистидина. Обнаружен в высоких концентрациях в мышцах и тканях мозга.

