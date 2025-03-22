Сонная ловушка: когда привычка поспать днём уносит память

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если пожилая женщина начинает чаще засыпать днём, это может быть не просто усталость. Учёные обнаружили тревожную связь: дневная сонливость у женщин в возрасте около 80 лет может удваивать риск развития деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Что именно выяснили исследователи

На протяжении пяти лет специалисты наблюдали за 733 женщинами со средним возрастом 83 года. В начале ни у одной из них не было признаков деменции или когнитивных нарушений. Все участницы носили специальные браслеты, фиксирующие качество сна и суточный ритм в начале и в конце эксперимента.

Кто оказался в зоне риска

Спустя пять лет учёные зафиксировали, что у 164 женщин развились лёгкие когнитивные нарушения, а у 93 — деменция. Интересно, что примерно у половины участниц изменился характер сна:

44 % продолжали спать стабильно или немного улучшили качество сна.

35 % начали меньше спать ночью.

А у 21 % усилилась дневная сонливость.

Именно последняя группа показала наихудший результат: риск деменции у этих женщин оказался в два раза выше, чем у тех, чьи привычки сна не изменились.

В чём подвох: причина или следствие

Учёные подчёркивают: пока рано утверждать, что именно дневная сонливость приводит к деменции. Возможно, всё наоборот — начальные стадии деменции нарушают естественные ритмы сна. Но сам факт такой связи настораживает и даёт новый вектор для исследований.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

