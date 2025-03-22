80 % полезного, 20 % вкусного: формула счастливого питания от диетологов

Можно ли снизить холестерин, не отказываясь от любимых вкусняшек? Британский диетолог Роб Хобсон уверяет: да, и для этого существует простая формула — правило 80/20.
Суть его в том, чтобы 80 % времени питаться правильно и сбалансированно, а оставшиеся 20 % — позволять себе немного слабостей. Без чувства вины и с заботой о здоровье.
"Снизить холестерин не так уж сложно: даже незначительные изменения в рационе могут дать мощный результат", — делится эксперт в интервью Manchester Evening News.
Многие пугаются слова "холестерин", но на самом деле он жизненно необходим организму. Главное — различать два типа:
Хороший холестерин (HDL): помогает защищать сердце и сосуды.
Плохой холестерин (LDL): способствует развитию атеросклероза и повышает риск инфаркта.
Вот почему важно не устраивать пищевую революцию, а просто скорректировать питание.
Диета, направленная на контроль уровня холестерина, вовсе не обязана быть скучной. В эти 80 % рациона стоит включить:
Фрукты и овощи.
Бобовые и цельнозерновые продукты.
Орехи, семена, полезные масла (например, оливковое).
Нежирный белок: рыба, индейка, куриная грудка.
Именно они делают метод таким устойчивым в долгосрочной перспективе. В эти моменты можно побаловать себя любимыми блюдами — будь то кусочек пиццы, сыр или десерт. Главное — помнить о мере, сообщает MedPulse.
Такой гибкий подход позволяет поддерживать здоровье сердца, не превращая питание в сплошные запреты. А значит, вероятность "срывов" и отказа от полезных привычек заметно снижается.
А́теросклеро́з (от греч. αθήρα - "кашица" + σκλήρωσις - "затвердевание") — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.
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