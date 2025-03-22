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Нестандартный, но шикарный: какой цвет для ногтей на ногах стал хитом

2:37
Здоровье » Красота

С наступлением 2025 года привычные оттенки уходят в тень, уступая место свежим, изысканным и, местами, неожиданным решениям. Цвет ногтей на ногах теперь не просто деталь — это продолжение образа, акцент, который может многое сказать о характере.

Ноги в песке
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ноги в песке

Что же будет на пике моды

Текущие тренды предлагают семь оттенков, которые уже завоевали любовь модниц. И что приятно — каждый из них по-своему универсален и легко вписывается в любой стиль.

1. Olive green: утонченность вне времени

Оливковый — это элегантность, не требующая громких заявлений. Он выглядит гармонично и летом, и зимой, подчеркивая вкус своей обладательницы. Спокойный, но выразительный — он станет настоящим фаворитом.

2. Нежно-розовый: для романтичных натур

Легкий розовый всегда ассоциируется с женственностью. Особенно он красиво смотрится на загорелой коже, добавляя образу мягкости и утончённости. Отличный выбор для тех, кто любит аккуратный и свежий вид.

3. Жизнерадостный жёлто-масляный

Завоевав подиумы в прошлом году, этот нежный, но яркий оттенок по-прежнему в топе. Он освежает и притягивает взгляды, но при этом остаётся достаточно деликатным — идеален для тех, кто не боится быть в центре внимания.

4. Лаванда и лиловый: цвет, который не кричит

Эти пастельные оттенки — находка для тех, кто хочет добавить немного цвета, но при этом сохранить сдержанность. Мягкие, воздушные, они подчёркивают ухоженность и вкус.

5. Peach Fuzz — фаворит года

Выбранный Pantone как главный цвет 2024 года, Peach Fuzz плавно перекочевал в модные тенденции и нового сезона. Он тёплый, утончённый и подходит тем, кто ищет мягкие, но стильные акценты.

6. Чистый белый: абсолютная классика

Белые ногти на ногах — это всегда про аккуратность, свежесть и минимализм. Этот цвет вне моды и времени, и именно поэтому он снова в списке главных трендов.

2025 год предлагает богатую палитру: от сдержанных классических до смелых и выразительных цветов. Главное — найти свой тон, который подчеркнёт вашу индивидуальность и создаст настроение с первого взгляда на педикюр.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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