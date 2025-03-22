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Что на самом деле разрушает мозг при Альцгеймере: неожиданное открытие

2:06
Здоровье

В течение десятилетий ученые неустанно искали способ победить болезнь Альцгеймера, сосредоточив внимание на загадочном белке — бета-амилоиде. Предполагалось, что именно его скопления в мозге вызывают разрушение нейронов и приводят к деменции.

Однако это направление вызывает всё больше сомнений

В 2021 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило препарат адуканумаб — антитело, нацеленное на бета-амилоид. Решение сопровождалось резкой критикой: данные об эффективности лекарства были неполными и противоречивыми.

А в 2022-м журнал Science сообщил, что ключевое исследование 2006 года, ставшее основой амилоидной гипотезы, возможно, содержало сфабрикованные данные.

Почему же при миллионах больных по всему миру мы до сих пор не приблизились к эффективному лечению?

Новая гипотеза: болезнь как сбой иммунитета

Учёные из Института Крембила (Торонто) предлагают кардинально иной взгляд. По их мнению, Альцгеймер — не просто мозговое заболевание, а аутоиммунное.

Иммунная система мозга, защищая его от бактерий или последствий травм, вырабатывает бета-амилоид. Он необходим. Но есть проблема: по структуре оболочки бактерий и нейронов схожи, и белок начинает атаковать свои же клетки, не отличая "врага" от "своих".

В результате — постепенное разрушение мозга, ведущее к потере памяти и личности.

Что дальше

Обычные методы лечения аутоиммунных заболеваний (например, стероиды) здесь не работают — мозг слишком сложен. Но если найти новые способы регулирования иммунного ответа, мы можем наконец приблизиться к эффективной терапии.

Тем временем появляются и другие теории: от митохондриальных сбоев до бактериальных инфекций и нарушения обмена металлов в мозге.

И всё это — шаги к пониманию одного из главных вызовов человечества.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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