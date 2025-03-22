Изжога с подвохом: этот симптом часто путают с инфарктом

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь чувствовали жжение за грудиной и подумали: "Наверное, это сердце"? А оказалось — просто избыточная желудочная кислота. Но "просто" ли?

Желудок ежедневно производит большое количество кислоты — это необходимо для переваривания пищи и защиты от микробов. От её агрессивного воздействия органы пищеварения защищает плотная слизистая. Однако если кислота попадает в пищевод, беда не заставит себя ждать: там нет естественной защиты, и начинается раздражение тканей. Это состояние известно как рефлюкс.

Как это работает

Когда мы глотаем пищу, она должна двигаться в одном направлении — вниз, в желудок. На страже этого порядка стоит круговая мышца на нижнем конце пищевода. Она открывается, чтобы пропустить пищу, и тут же закрывается. Но если она ослаблена — кислота легко возвращается назад. И тогда появляется жжение.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Жжение в груди — ощущается в центре грудной клетки и может напоминать сердечный приступ.

— ощущается в центре грудной клетки и может напоминать сердечный приступ. Кислая отрыжка — неприятный вкус в горле или даже во рту.

— неприятный вкус в горле или даже во рту. Тошнота и позывы к рвоте — особенно при наклонах и после еды.

— особенно при наклонах и после еды. Боль в горле — особенно ночью; появляется чувство кома.

— особенно ночью; появляется чувство кома. Кашель, одышка — если кислота попадает в дыхательные пути.

Что может спровоцировать проблему

ожирение;

тесная одежда;

курение;

алкоголь, кофе, газировка;

жирная, тяжёлая, острая пища;

приём некоторых лекарств;

привычка ложиться после еды.

Когда давление в брюшной полости растёт, или расслабляется защитный сфинктер пищевода — риск рефлюкса увеличивается. Поэтому так важно пересмотреть свои привычки, если симптомы появляются всё чаще.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

