Изжога с подвохом: этот симптом часто путают с инфарктом

Вы когда-нибудь чувствовали жжение за грудиной и подумали: "Наверное, это сердце"? А оказалось — просто избыточная желудочная кислота. Но "просто" ли?
Желудок ежедневно производит большое количество кислоты — это необходимо для переваривания пищи и защиты от микробов. От её агрессивного воздействия органы пищеварения защищает плотная слизистая. Однако если кислота попадает в пищевод, беда не заставит себя ждать: там нет естественной защиты, и начинается раздражение тканей. Это состояние известно как рефлюкс.
Когда мы глотаем пищу, она должна двигаться в одном направлении — вниз, в желудок. На страже этого порядка стоит круговая мышца на нижнем конце пищевода. Она открывается, чтобы пропустить пищу, и тут же закрывается. Но если она ослаблена — кислота легко возвращается назад. И тогда появляется жжение.
Когда давление в брюшной полости растёт, или расслабляется защитный сфинктер пищевода — риск рефлюкса увеличивается. Поэтому так важно пересмотреть свои привычки, если симптомы появляются всё чаще.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.
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