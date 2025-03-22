Один вирус уже здесь, другой мутирует: пандемия может начаться с фермы

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние недели Венгрия снова столкнулась с серьёзной угрозой. Хотя вирус, поразивший крупный рогатый скот, овец и свиней, не представляет опасности для человека, последствия заражения уже затронули экономику — а значит, и нашу повседневную жизнь.

Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ вирусы

На одной из ферм в Кишбайче зафиксирована вспышка ящура — заболевания, которое десятилетиями не проявлялось в стране. Этот вирус опасен исключительно для парнокопытных животных: он вызывает болезненные волдыри в области рта и копыт, сопровождается лихорадкой и сильным недомоганием. Больные животные теряют аппетит и почти не могут двигаться. Хотя в редких случаях возможна передача вируса человеку, он вызывает лишь лёгкие кожные симптомы.

Проблема в том, что вирус распространяется очень быстро — через капельную инфекцию и прямой контакт. Он долго сохраняется в окружающей среде, а значит, каждая минута промедления может привести к катастрофе.

Главное оружие в борьбе с заразой — скорость. Как только вспышка выявляется, власти обязаны оперативно уничтожить заражённое поголовье. Именно так поступили и на этот раз. Но считать угрозу ликвидированной можно будет только тогда, когда вирус не появится на других фермах.

Сначала эксперты подозревали, что инфекция пришла из Германии — там недавно тоже выявили заражённых животных. Однако лабораторные исследования опровергли это: венгерский штамм отличается от немецкого. Сейчас власти пытаются установить, каким путём вирус проник в страну, но нет гарантии, что источник удастся найти.

Тем временем учёные бьют тревогу по поводу ещё одного вируса, который распространяется среди животных. Он уже начал меняться — и с каждой мутацией риск новой пандемии становится всё реальнее.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

