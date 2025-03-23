Неожиданная связь: как пробиотики влияют на психическое здоровье и иммунитет

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микробиом кишечника — это сложная экосистема микроорганизмов, обитающих в нашем пищеварительном тракте. Он играет ключевую роль в поддержании здоровья и благополучия, влияя на пищеварение, иммунную систему, психическое состояние, вес и уровень энергии.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диета, богатая соевым и сывороточным белком

Здоровье кишечника зависит от множества факторов, но одним из важнейших аспектов является регулярное потребление продуктов, богатых пробиотиками. Пробиотики — это полезные бактерии, присутствующие в кишечнике и ферментированных продуктах, таких как йогурт, комбуча и кимчи. Они оказывают положительное влияние на организм, уверяет греческое издание Vita.

Польза пробиотиков для кишечника

Кишечник содержит триллионы бактерий, образующих микробиом. Сбалансированный микробиом важен для здоровья пищеварительной системы. Исследования показывают, что пробиотики помогают улучшить пищеварение, уменьшить воспаления и поддерживать общее состояние кишечника. Например, употребление йогурта, кефира и кимчи способствует увеличению разнообразия кишечных бактерий и снижению воспалений у здоровых взрослых.

Примерно 70-80 % иммунной системы находится в кишечнике. Сбалансированный микробиом, обогащённый пробиотиками, регулирует иммунные реакции и защищает от патогенов. Исследования подтверждают, что пробиотики и ферментированные продукты способствуют поддержанию работы иммунной системы и помогают организму бороться с инфекциями.

Между кишечником и мозгом существует связь, известная как ось кишечник-мозг. Предварительные исследования указывают на то, что пробиотики могут улучшить когнитивные функции и настроение. Хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, кефир, богатый пробиотиками, может стать полезным и вкусным дополнением к вашему рациону.

Уточнения

Пробио́тики — живые микроорганизмы, приносящие пользу хозяину при введении в адекватных количествах.





Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

