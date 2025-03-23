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Никогда так не делайте: 5 главных ошибок при приеме витаминов

3:42
Здоровье

Витамины и биологически активные добавки (БАДы) стали важной частью жизни многих людей. Однако вокруг них существует множество заблуждений, которые могут искажать представление об их реальной пользе. Врач-эндокринолог и нутрициолог сети клиник "СМ-Клиника" Дарья Хайкина развеяла некоторые из этих мифов.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Миф №1: Витамины наполняют энергией

Этот миф является одним из самых распространённых, но он не совсем верен. Витамины сами по себе не являются источником энергии, так как не содержат калорий. Однако они могут улучшать обмен веществ и способствовать выработке энергии, если у человека наблюдается дефицит витаминов. В противном случае усталость чаще всего связана с образом жизни, питанием, стрессом и недостатком сна, пишет Газета.Ru.

Миф №2: Чем больше витаминов, тем лучше

Некоторые считают, что чем больше витаминов потреблять, тем лучше. Однако это заблуждение может быть опасным. Витамины в продуктах питания содержатся в небольших количествах, и избыток, особенно жирорастворимых (A, D, E, K), может привести к передозировке. Например, избыток витамина D может вызвать гиперкальциемию, а передозировка витамина A — токсическое поражение печени. Перед началом приёма витаминов рекомендуется сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Миф №3: Все БАДы полезны в равной степени

Рынок пищевых добавок слабо регулируется, и не все витамины одинаково эффективны. Большинство производителей добавок не подвергаются такому строгому контролю, как производители лекарств, поэтому покупатель не всегда получает то, что указано на упаковке. Кроме того, некоторые добавки содержат вещества с низкой биодоступностью, что снижает их эффективность. Например, магний оксид имеет низкую биодоступность, а магний цитрат или глицинат усваиваются лучше.

Миф №4: Натуральные витамины превосходят по пользе синтетические

Некоторые уверены, что витамины из натуральных источников лучше усваиваются, и поэтому не видят смысла в добавках. Однако сложно точно определить, сколько витаминов содержится в конкретном продукте. Исследования показывают, что синтетические аналоги витаминов часто не уступают натуральным. Например, синтетическая аскорбиновая кислота (витамин C) работает так же эффективно, как витамин C из фруктов, и вы точно знаете, сколько этого витамина получит ваш организм.

Миф №5: Витамины заменяют здоровое питание

Некоторые думают, что если пить витамины, то можно не беспокоиться о качестве питания. Однако это заблуждение. Витамины дополняют рацион, но не заменяют его. При сбалансированном питании потребность в большинстве витаминов удовлетворяется естественным образом. БАДы нужны только при дефиците, но они не компенсируют нездоровый образ жизни.

Врач-эндокринолог подчёркивает, что не все витамины и БАДы одинаково полезны, и их приём должен быть обоснованным. Лучший способ поддерживать здоровье — это полноценное питание, активный образ жизни и профилактика, а не просто цветные капсулы.

"Прежде чем покупать добавки, проверьте, действительно ли они вам нужны, изучите форму вещества и его дозировку. А еще лучше — проконсультируйтесь со специалистом", — добавила Хайкина.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
 

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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