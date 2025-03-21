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Тихий ужас TikTok: новый тренд с слаймом может закончиться грибком и облысением

2:02
Здоровье

В соцсетях снова всплыла странная мода — теперь подростки и молодые девушки втирают в волосы слаймы, надеясь, что игрушечная слизь даст эффект ламинирования. Увы, результат — далеко не глянцевые локоны, а зуд, шелушение и экстренный визит к врачу.

Удивленная девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Удивленная девушка

"Слайм абсолютно не предназначен для нанесения на кожу головы. Его невозможно вымыть из волос — в большинстве случаев остаётся только состричь повреждённое", — предупреждает врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, к ней уже обратились несколько пострадавших. Один подросток оказался жертвой шутки — одноклассники залепили ему слайм в волосы, и отмыть его не удалось ничем. Другой случай был куда тревожнее: 16-летняя девушка самостоятельно распределила слайм по голове с помощью расчёски, собрала тугой хвост и вскоре столкнулась с сильным зудом и раздражением.

Что происходит с кожей головы

У подростков сальные железы только начинают активно работать. На фоне гормональных изменений кожа головы становится особенно чувствительной. А слайм в буквальном смысле "запечатывает" все воспаления и создаёт парниковый эффект.

"В результате активизируется грибок, возникают дерматиты, кожа покрывается красными пятнами, желтыми корками — зрелище пугающее и болезненное", — объясняет трихолог.

Почему это опасно

  • Нарушается дыхание кожи головы.
  • Повышается риск себорейного дерматита.
  • Усиливается зуд, жжение, может начаться шелушение.
  • Возможна потеря волос.

Чем заменить

Если хочется блестящих, гладких волос, используйте проверенные средства — например, ламинирующие маски на основе алоэ вера, желатина или протеинов. Они безопасны и действительно улучшают состояние волос, а не превращают их в липкую катастрофу, сообщает Радио 1.

Уточнения

Слайм (англ. Slime — "слизь"), лизун - игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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