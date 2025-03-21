Тихий ужас TikTok: новый тренд с слаймом может закончиться грибком и облысением

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В соцсетях снова всплыла странная мода — теперь подростки и молодые девушки втирают в волосы слаймы, надеясь, что игрушечная слизь даст эффект ламинирования. Увы, результат — далеко не глянцевые локоны, а зуд, шелушение и экстренный визит к врачу.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Удивленная девушка

"Слайм абсолютно не предназначен для нанесения на кожу головы. Его невозможно вымыть из волос — в большинстве случаев остаётся только состричь повреждённое", — предупреждает врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, к ней уже обратились несколько пострадавших. Один подросток оказался жертвой шутки — одноклассники залепили ему слайм в волосы, и отмыть его не удалось ничем. Другой случай был куда тревожнее: 16-летняя девушка самостоятельно распределила слайм по голове с помощью расчёски, собрала тугой хвост и вскоре столкнулась с сильным зудом и раздражением.

Что происходит с кожей головы

У подростков сальные железы только начинают активно работать. На фоне гормональных изменений кожа головы становится особенно чувствительной. А слайм в буквальном смысле "запечатывает" все воспаления и создаёт парниковый эффект.

"В результате активизируется грибок, возникают дерматиты, кожа покрывается красными пятнами, желтыми корками — зрелище пугающее и болезненное", — объясняет трихолог.

Почему это опасно

Нарушается дыхание кожи головы.

Повышается риск себорейного дерматита.

Усиливается зуд, жжение, может начаться шелушение.

Возможна потеря волос.

Чем заменить

Если хочется блестящих, гладких волос, используйте проверенные средства — например, ламинирующие маски на основе алоэ вера, желатина или протеинов. Они безопасны и действительно улучшают состояние волос, а не превращают их в липкую катастрофу, сообщает Радио 1.

Уточнения

Слайм (англ. Slime — "слизь"), лизун - игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости.

