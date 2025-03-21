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Один апельсин в день снижает риск депрессии — неожиданный эффект

1:49
Здоровье

Оказывается, чтобы поддерживать психическое здоровье, достаточно съедать всего один апельсин в день. Новое исследование показало: регулярное употребление цитрусовых может снизить риск депрессии до 20%.

Апельсины
Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апельсины

Работа опубликована в журнале Microbiome и опирается на данные более чем 32 000 женщин, принимавших участие в масштабном проекте Nurses' Health Study II. Учёные изучили, как рацион влияет на состояние кишечного микробиома, а через него — и на психику.

Оказалось, что ежедневное потребление апельсинов способствует росту полезных бактерий в кишечнике, включая Faecalibacterium prausnitzii. А именно с её дефицитом у учёных уже давно связывают повышенный риск депрессивных состояний.

— Только один средний апельсин в день может оказать заметное влияние, — говорит доктор Раадж Мехта, специалист в области общественного здравоохранения, врач Массачусетской больницы и автор исследования.

Исследователи обнаружили, что у любителей цитрусовых разнообразие микрофлоры выше, особенно в части бактерий, играющих защитную роль. В частности, рост 15 бактериальных видов оказался связан с более стабильным эмоциональным фоном.

Хотя в исследовании основное внимание уделялось апельсинам, эффект, по мнению учёных, может распространяться и на другие цитрусовые — мандарины, грейпфруты, лимоны. Но именно апельсины показали самую сильную связь с полезными изменениями в микробиоме.

Здоровье кишечника — это не только про пищеварение. Это ещё и про настроение. Один апельсин — и ваш микробиом уже работает на защиту от хандры.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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