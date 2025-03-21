Ребёнок боится еды? Причина может быть куда глубже, чем каприз

Если малыш наотрез отказывается даже пробовать новые продукты, не спешите списывать всё на упрямство. Это может быть проявлением пищевой неофобии — состояния, при котором ребёнок отвергает незнакомую пищу. В результате его рацион становится однообразным, а это ведёт к дефициту важных витаминов и минералов.
Такое поведение чаще всего проявляется в возрасте от двух до пяти лет — как раз тогда, когда формируются пищевые привычки. Дети с неофобией чаще выбирают жирное и сладкое, а овощи, фрукты и мясо игнорируют.
По словам Карлы Кристины Мальта Вилановой, нутролога и преподавателя ABRAN, причины неофобии до конца не изучены, но она может быть связана с биологическими, психологическими и даже социальными факторами. Часто проблема усугубляется, если ребёнка заставляют есть. Это вызывает тревожность, усиливает отвращение к еде и формирует негативные ассоциации. У таких детей могут возникать сложности в социализации и падение самооценки.
Чтобы справиться с неофобией, важно не сдаваться. Новую еду нужно предлагать не один и не два раза — иногда потребуется до 10-15 попыток. Главное — не давить. Делайте подачу еды ненавязчивой: положите немного новой пищи на тарелку, позвольте ребёнку самому принять решение. Хорошо работает вовлечение в готовку — это снижает тревожность и повышает интерес к продукту.
Если поведение сопровождается сильной тревожностью или другими эмоциональными нарушениями, стоит подключить специалистов: психолога, нутрициолога, педиатра. А пока используйте простые советы:
Чем теплее и спокойнее атмосфера за столом, тем выше шанс, что ребёнок решится попробовать то, от чего раньше отказывался.
Неофобия (от др.-греч. νέος — «новый» + др.-греч. φόβος — «страх») — страх перед чем-либо новым, в частности постоянный и необоснованный страх.
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