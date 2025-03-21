Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эстер Ледецка: Возвращение Королевы сноуборда — что произошло на чемпионате мира?
Мульча творит чудеса: капуста растёт, как на дрожжах — один приём всё меняет
Матч-реванш у двери: Собослаи о перспективах сборной Венгрии после неудачи
Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори
Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка
Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности
4000 смертельных укусов: что скрывает самый опасный остров Бразилии
Тренды в мире помад: самые модные текстуры, которые стоит попробовать
Турбо-революция: как изменится Nissan Sentra в 2026 году

Ребёнок боится еды? Причина может быть куда глубже, чем каприз

2:11
Здоровье

Если малыш наотрез отказывается даже пробовать новые продукты, не спешите списывать всё на упрямство. Это может быть проявлением пищевой неофобии — состояния, при котором ребёнок отвергает незнакомую пищу. В результате его рацион становится однообразным, а это ведёт к дефициту важных витаминов и минералов.

Девочка закрывает лицо руками
Фото: unsplash.com by Caleb Woods, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка закрывает лицо руками

Такое поведение чаще всего проявляется в возрасте от двух до пяти лет — как раз тогда, когда формируются пищевые привычки. Дети с неофобией чаще выбирают жирное и сладкое, а овощи, фрукты и мясо игнорируют.

По словам Карлы Кристины Мальта Вилановой, нутролога и преподавателя ABRAN, причины неофобии до конца не изучены, но она может быть связана с биологическими, психологическими и даже социальными факторами. Часто проблема усугубляется, если ребёнка заставляют есть. Это вызывает тревожность, усиливает отвращение к еде и формирует негативные ассоциации. У таких детей могут возникать сложности в социализации и падение самооценки.

Чтобы справиться с неофобией, важно не сдаваться. Новую еду нужно предлагать не один и не два раза — иногда потребуется до 10-15 попыток. Главное — не давить. Делайте подачу еды ненавязчивой: положите немного новой пищи на тарелку, позвольте ребёнку самому принять решение. Хорошо работает вовлечение в готовку — это снижает тревожность и повышает интерес к продукту.

Если поведение сопровождается сильной тревожностью или другими эмоциональными нарушениями, стоит подключить специалистов: психолога, нутрициолога, педиатра. А пока используйте простые советы:

  • Смешивайте новую еду с любимыми продуктами
  • Убирайте блюда, вызывающие отвращение
  • Сами показывайте хороший пример питания
  • Не превращайте еду в поле боя — приём пищи должен ассоциироваться с удовольствием

Чем теплее и спокойнее атмосфера за столом, тем выше шанс, что ребёнок решится попробовать то, от чего раньше отказывался.

Уточнения

Неофобия (от др.-греч. νέος — «новый» + др.-греч. φόβος — «страх») — страх перед чем-либо новым, в частности постоянный и необоснованный страх.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Обсудить
Сейчас читают
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу
Домашние животные
Крокодилы Австралии изменили пищевую цепь – учёные бьют тревогу Аудио 
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация
Наука и техника
Гигантский монумент на дне океана: случайность природы или забытая цивилизация Аудио 
Вас удивит, чем занят ваш мозг, когда вы ничего не делаете
Новости спорта
Вас удивит, чем занят ваш мозг, когда вы ничего не делаете Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Мульча творит чудеса: капуста растёт, как на дрожжах — один приём всё меняет
Матч-реванш у двери: Собослаи о перспективах сборной Венгрии после неудачи
Италия повержена Германией: фанаты Арсенала в ярости из-за ухода Калафиори
Чешете питомцу голову: это может быть больше, чем просто ласка
Риски для отдыха в Стамбуле: вот что говорят туроператоры о безопасности
4000 смертельных укусов: что скрывает самый опасный остров Бразилии
Тренды в мире помад: самые модные текстуры, которые стоит попробовать
Турбо-революция: как изменится Nissan Sentra в 2026 году
Забудьте о проводах: энергия будущего уже здесь — как это работает
Корабль-призрак из бетона: судно превратят в туристический магнит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.