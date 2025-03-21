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Один глоток — и тело расслабляется: напиток, который убирает спазмы, как по волшебству

2:17
Здоровье

Некоторые травяные настои обладают не только приятным вкусом, но и мощными целебными свойствами. Они содержат соединения с противовоспалительным и обезболивающим эффектом, которые помогают организму справляться с различными недомоганиями. Одна из таких трав особенно выделяется благодаря своей способности снижать мышечную боль и улучшать пищеварение – и это ромашка.

Ромашка
Фото: commons.wikimedia.org by Nata Mostova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ромашка

Ромашка: проверенное средство с научным обоснованием

Ромашку используют в разных культурах на протяжении веков благодаря её успокаивающим и противовоспалительным свойствам. Регулярное употребление этого настоя помогает уменьшить воспаление в желудке и способствует легкому пищеварению. Современные исследования подтвердили, что активные компоненты ромашки оказывают значительное влияние на снижение мышечных болей, обеспечивая естественное облегчение.

Так, учёные из Нью-Дели опубликовали в журнале Pharmaceuticals исследование, в котором описывается высокая концентрация флавоноидов и терпенов в ромашке. Эти соединения блокируют выработку химических веществ, ответственных за воспаление, благодаря чему настой эффективно помогает при болях в мышцах и желудке.

Как ромашка облегчает боль?

Исследование также показало, что ромашка снижает уровень простагландинов – молекул, играющих ключевую роль в воспалительных процессах и восприятии боли. Это объясняет её способность расслаблять мышцы и уменьшать дискомфорт, вызванный спазмами.

Кроме того, ромашка защищает слизистую оболочку желудка, что делает её отличным средством для людей, страдающих от тяжести в желудке и расстройств пищеварения. Благодаря выраженному спазмолитическому эффекту этот напиток помогает уменьшить боли в животе, вызванные стрессом или вздутием.

Почему стоит включить ромашку в рацион?

Ромашка – это не просто народное средство, а напиток с научно доказанной эффективностью. Её польза для организма подтверждена исследованиями, а натуральные свойства делают её доступной альтернативой лекарственным препаратам.

Уточнения

Противовоспалительные средства — группа лекарственных средств, применяемых для лечения заболеваний, характеризующихся воспалительным процессом.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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