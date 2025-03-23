Сыр, который пошел на пользу холестерину: неожиданные итоги эксперимента

Сыр — не только вкусная добавка к любому блюду, но и источник белка и кальция. Однако не все сорта одинаково полезны для здоровья. Один из них неожиданно оказался другом сердца.

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Согласно материалу Eating Well, ученые выяснили: сыр Чеддер может благоприятно влиять на состояние сосудов и уровень холестерина.

Что показало исследование

В эксперименте участвовали 58 человек старше 50 лет со средним возрастом 59 лет и избыточным весом. Все участники не имели хронических заболеваний, нормально переносили молочные продукты и питались как обычно.

Испытуемых разделили на две группы. Каждая в течение шести недель ежедневно получала по 120 граммов неплавленого Чеддера. Разница была лишь в рационе коров, из молока которых был сделан сыр: одна группа ела Чеддер от коров с пастбища, вторая — от коров на комбинированном корме (TMR).

Результаты удивили: у первой группы наблюдалось снижение уровня насыщенных жирных кислот в крови — это особенно важно для здоровья сердца. Кроме того, у обеих групп снизился общий холестерин и уровень "плохого" ЛПНП.

При этом различия между группами были незначительными, и, как подчеркивают ученые, необходимы дальнейшие исследования.

Сколько сыра можно есть

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует 2-3 порции обезжиренных молочных продуктов в день. Но важно учитывать не только жирность, но и содержание натрия — избыток соли повышает давление.

Если вы следите за сердцем, лучше отдавать предпочтение менее соленым сортам: моцарелле, рикотте, швейцарскому сыру, маскарпоне.

Что ещё помогает снизить холестерин

Лосось и жирная рыба

Овсянка

Орехи

Бобовые

Яблоки

Регулярные физические нагрузки

И главное — умеренность. Натуральные, нежирные и несоленые сорта сыра в разумных количествах могут быть частью здорового рациона.

Также стоит помнить: людям с ослабленным иммунитетом, проблемами ЖКТ и беременным стоит избегать сыров с плесенью — они могут содержать опасные бактерии.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

