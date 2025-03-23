Сыр, который пошел на пользу холестерину: неожиданные итоги эксперимента

Сыр — не только вкусная добавка к любому блюду, но и источник белка и кальция. Однако не все сорта одинаково полезны для здоровья. Один из них неожиданно оказался другом сердца.
Согласно материалу Eating Well, ученые выяснили: сыр Чеддер может благоприятно влиять на состояние сосудов и уровень холестерина.
В эксперименте участвовали 58 человек старше 50 лет со средним возрастом 59 лет и избыточным весом. Все участники не имели хронических заболеваний, нормально переносили молочные продукты и питались как обычно.
Испытуемых разделили на две группы. Каждая в течение шести недель ежедневно получала по 120 граммов неплавленого Чеддера. Разница была лишь в рационе коров, из молока которых был сделан сыр: одна группа ела Чеддер от коров с пастбища, вторая — от коров на комбинированном корме (TMR).
Результаты удивили: у первой группы наблюдалось снижение уровня насыщенных жирных кислот в крови — это особенно важно для здоровья сердца. Кроме того, у обеих групп снизился общий холестерин и уровень "плохого" ЛПНП.
При этом различия между группами были незначительными, и, как подчеркивают ученые, необходимы дальнейшие исследования.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует 2-3 порции обезжиренных молочных продуктов в день. Но важно учитывать не только жирность, но и содержание натрия — избыток соли повышает давление.
Если вы следите за сердцем, лучше отдавать предпочтение менее соленым сортам: моцарелле, рикотте, швейцарскому сыру, маскарпоне.
Что ещё помогает снизить холестерин
И главное — умеренность. Натуральные, нежирные и несоленые сорта сыра в разумных количествах могут быть частью здорового рациона.
Также стоит помнить: людям с ослабленным иммунитетом, проблемами ЖКТ и беременным стоит избегать сыров с плесенью — они могут содержать опасные бактерии.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.