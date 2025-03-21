Мята вместо истерики: топ-напитки, которые знают, как тебя успокоить

2:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда нервы на пределе, а тревожность мешает спать — многие хватаются за сладости или таблетки. Но диетолог Ирина Писарева уверяет: победить стресс можно с помощью… чашки чая или стакана кефира.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка в стрессе

Врач-диетолог и нутрициолог рассказала, какие напитки лучше всего успокаивают и действительно помогают чувствовать себя лучше.

Чай, который умеет успокаивать

"Липовый чай — отличное средство от нервного перенапряжения. Он помогает расслабиться и поддерживает сердечно-сосудистую систему", — говорит Писарева.

Чай с ромашкой тоже в списке фаворитов — он снимает напряжение, успокаивает и помогает при бессоннице. А вот мелисса и мята, по словам специалиста, — настоящие природные антидепрессанты. Их регулярное употребление помогает справляться с тревожностью.

Зеленый чай — напиток бодрости и спокойствия одновременно

Если нужен напиток, который и тонизирует, и помогает бороться со стрессом — выбирайте зелёный чай. В нём содержатся L-теанин и витамин C, которые улучшают концентрацию и одновременно снижают уровень тревоги.

"Зелёный чай можно пить 3-4 раза в день. Но будьте осторожны: у некоторых он может вызывать аллергическую реакцию", — предупреждает Ирина Писарева.

Какао: вкусно и полезно — но в меру

Всем, кто любит что-то понасыщеннее, подойдёт какао. Напиток богат магнием и витаминами группы B — а это именно то, что нужно нервной системе при стрессе.

"Но не забывайте, что 100 граммов какао — это примерно 230 килокалорий. Поэтому ограничьтесь одной чашкой в день", — рекомендует эксперт.

Кефир — неожиданное оружие против стресса

Да, звучит странно, но обычный кефир — тоже помощник в борьбе с тревожностью. В нём есть триптофан — аминокислота, из которой в организме образуется серотонин, гормон радости.

"Кефир полезен не только для кишечника. Его регулярное употребление снижает уровень нервозности. Достаточно одного стакана в день", — объясняет диетолог.

Кроме того, как и другие ферментированные продукты, кефир помогает наладить баланс микрофлоры — а связь между здоровым кишечником и психоэмоциональным состоянием уже давно доказана.

Вывод один: налей себе чашечку спокойствия

Не обязательно сразу идти в аптеку или бежать к психологу — иногда достаточно просто заварить правильный чай или выпить стакан кефира перед сном. Главное — делать это осознанно и регулярно, как сообщает сайт Москва 24.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

