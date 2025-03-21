Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один факт, который производители не афишируют: как страна сборки влияет на качество
Снятие санкций и пляжи вместо пушек: Трамп рисует новый Крым
Эта порода собак идеально подходит для семьи с детьми
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Дачный ажиотаж: 47% россиян меняют планы из-за цен и погоды
Ядовитая любовь: зачем самцы осьминогов вводят токсин в самок
Головная боль и резь в глазах: как избежать компьютерного зрительного синдрома — советы офтальмолога
Долина находилась в психически неустойчивом состоянии, когда продавала жильё
Почему кошки выбирают спать у головы хозяина? Разгадка этого поведения вас удивит

Зелёный, как зависть подружки: одна вещь — и вы в центре модной игры

2:00
Здоровье » Красота

В модную палитру лета уверенно ворвался новый игрок — яблочно-зелёный цвет. Яркий, насыщенный, немного дерзкий — он снова в центре внимания. Но, как это часто бывает, такая выразительная оттеночная заявка вызывает споры. Цвет, откровенно говоря, не всем к лицу. Тем не менее, те, кто научился его носить, уже называют его главным модным козырем этого сезона.

неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
неделя моды

Яблочно-зелёный — спорный выбор с большим потенциалом

Первыми тревожный звоночек подали street style образы с Недели моды. Появились первые аксессуары, детали, намёки. Мода заговорила: "Этот цвет возвращается". И она не ошиблась. Уже в коллекциях весна-лето 2025 яблочно-зелёный мелькает всюду — от миниатюрных сумок до эффектных плащей и струящихся платьев.

Как его носить: дерзко или аккуратно

На подиумах и за их пределами можно увидеть разные интерпретации. Одни идут ва-банк: юбка, поло, босоножки — всё в одном цвете. Другие подходят осторожно: лишь сумочка или ремень добавляют изюминку к спокойной гамме. И это работает — у каждой свой путь.

Не идёт к лицу? Есть решение

Если ваш оттенок кожи не "дружит" с яблочно-зелёным в total look, используйте его точечно. Вот несколько беспроигрышных вариантов:

  • Пояс или обувь
  • Небольшая сумка
  • Яркое украшение или шёлковый шарф
  • Перчатки или солнцезащитные очки

Так вы сохраните модный акцент, не рискуя переборщить.

Пальто, солнцезащитные очки, украшения… любые любимые вещи могут получить новый импульс, если добавить в них оттенок, который стал самым желанным этим летом.

Вдохновляйтесь лучшими образами street style — яблочно-зелёный снова в игре!

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это
Садоводство, цветоводство
Грядки в безопасности: крот сбежит, если сделать это Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
Экономика и бизнес
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Радиоактивная пустыня вместо Британии: Шурыгин назвал цену угроз Лондона Дмитрий Плотников На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская Киевское шоссе когда-то проходило в другом месте, рядом с Ясной Поляной Сергей Лебедев
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
ЮНЕСКО назвало Гёбекли-Тепе "нулевой точкой истории" — что это значит
Дачный ажиотаж: 47% россиян меняют планы из-за цен и погоды
Ядовитая любовь: зачем самцы осьминогов вводят токсин в самок
Головная боль и резь в глазах: как избежать компьютерного зрительного синдрома — советы офтальмолога
Долина находилась в психически неустойчивом состоянии, когда продавала жильё
Почему кошки выбирают спать у головы хозяина? Разгадка этого поведения вас удивит
Как правильно заводить машину, чтобы продлить срок службы мотора
Можно ли высаживать пассажиров на остановке и не получить штраф: водители часто не знают этого нюанса
Выход не для всех: как обычные россияне могут уйти на пенсию раньше срока
Сочная куриная грудка с начинкой — идеальный ужин за 45 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.