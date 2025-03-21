Зелёный, как зависть подружки: одна вещь — и вы в центре модной игры

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

В модную палитру лета уверенно ворвался новый игрок — яблочно-зелёный цвет. Яркий, насыщенный, немного дерзкий — он снова в центре внимания. Но, как это часто бывает, такая выразительная оттеночная заявка вызывает споры. Цвет, откровенно говоря, не всем к лицу. Тем не менее, те, кто научился его носить, уже называют его главным модным козырем этого сезона.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды неделя моды

Яблочно-зелёный — спорный выбор с большим потенциалом

Первыми тревожный звоночек подали street style образы с Недели моды. Появились первые аксессуары, детали, намёки. Мода заговорила: "Этот цвет возвращается". И она не ошиблась. Уже в коллекциях весна-лето 2025 яблочно-зелёный мелькает всюду — от миниатюрных сумок до эффектных плащей и струящихся платьев.

Как его носить: дерзко или аккуратно

На подиумах и за их пределами можно увидеть разные интерпретации. Одни идут ва-банк: юбка, поло, босоножки — всё в одном цвете. Другие подходят осторожно: лишь сумочка или ремень добавляют изюминку к спокойной гамме. И это работает — у каждой свой путь.

Не идёт к лицу? Есть решение

Если ваш оттенок кожи не "дружит" с яблочно-зелёным в total look, используйте его точечно. Вот несколько беспроигрышных вариантов:

Пояс или обувь

Небольшая сумка

Яркое украшение или шёлковый шарф

Перчатки или солнцезащитные очки

Так вы сохраните модный акцент, не рискуя переборщить.

Пальто, солнцезащитные очки, украшения… любые любимые вещи могут получить новый импульс, если добавить в них оттенок, который стал самым желанным этим летом.

Вдохновляйтесь лучшими образами street style — яблочно-зелёный снова в игре!