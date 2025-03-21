Зелёный, как зависть подружки: одна вещь — и вы в центре модной игры

В модную палитру лета уверенно ворвался новый игрок — яблочно-зелёный цвет. Яркий, насыщенный, немного дерзкий — он снова в центре внимания. Но, как это часто бывает, такая выразительная оттеночная заявка вызывает споры. Цвет, откровенно говоря, не всем к лицу. Тем не менее, те, кто научился его носить, уже называют его главным модным козырем этого сезона.
Первыми тревожный звоночек подали street style образы с Недели моды. Появились первые аксессуары, детали, намёки. Мода заговорила: "Этот цвет возвращается". И она не ошиблась. Уже в коллекциях весна-лето 2025 яблочно-зелёный мелькает всюду — от миниатюрных сумок до эффектных плащей и струящихся платьев.
На подиумах и за их пределами можно увидеть разные интерпретации. Одни идут ва-банк: юбка, поло, босоножки — всё в одном цвете. Другие подходят осторожно: лишь сумочка или ремень добавляют изюминку к спокойной гамме. И это работает — у каждой свой путь.
Если ваш оттенок кожи не "дружит" с яблочно-зелёным в total look, используйте его точечно. Вот несколько беспроигрышных вариантов:
Так вы сохраните модный акцент, не рискуя переборщить.
Пальто, солнцезащитные очки, украшения… любые любимые вещи могут получить новый импульс, если добавить в них оттенок, который стал самым желанным этим летом.
Вдохновляйтесь лучшими образами street style — яблочно-зелёный снова в игре!
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