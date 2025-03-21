Почки под защитой: как кофе может предотвратить опасную болезнь

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли повседневная привычка оказаться неожиданным союзником здоровья? Оказывается — да. Кофе, о котором написаны сотни исследований, снова оказался в центре научного внимания. И не зря: новое исследование показало, что даже одна чашка этого напитка в день может снижать риск острой почечной недостаточности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кофе за рулем

Исследование: кофе и здоровье почек

Учёные из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) опубликовали данные, которые проливают свет на малоизвестное свойство кофе. Результаты, опубликованные в журнале Kidney International Reports, показали: люди, которые пили кофе каждый день — даже в минимальных количествах — имели на 15% ниже риск развития острой почечной недостаточности.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. У тех, кто выпивал по 2-3 чашки в день, вероятность возникновения почечных проблем снижалась ещё больше — на 22-23%. Даже у людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, повышенное давление или высокий индекс массы тела, риск был на 11% ниже, по сравнению с теми, кто кофе вообще не употреблял.

Почему это работает

Учёные предполагают, что такой эффект кофе связан с его биологически активными веществами и, возможно, с самой кофеином — она способна улучшать кровоснабжение и усвоение кислорода почками.

Как проходило исследование

Для анализа использовали данные масштабного многолетнего проекта по изучению сердечно-сосудистых заболеваний в США. В выборке участвовало 14 207 человек среднего возраста 54 года. Участники на протяжении 24 лет фиксировали количество выпиваемого кофе. За это время было зарегистрировано 1 694 случая острой почечной недостаточности.

Есть ли нюансы

Да, и они связаны с добавками. Исследователи подчёркивают, что молоко, сливки, сахар и другие ингредиенты могут повлиять на эффект кофе — и это требует дальнейших исследований. Особенно важно выяснить, какие именно вещества защищают почки на клеточном уровне.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

