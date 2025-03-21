Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не всё так точно: учёные обнаружили проблемы в тестах на болезнь Альцгеймера
Кошка кажется спокойной, но внутри страдает — что вы могли сделать не так
Неожиданная польза кожуры банана: скрытый суперфуд прямо у вас дома
Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок
12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога
Жимолость ожила после одного укола — удобрение оказалось не таким простым
Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов
Toyota спасает Honda от новых пошлин: что стоит за этим соглашением
Кудрявцева о решении Макгрегора стать президентом Ирландии: прикол какой-то

Почки под защитой: как кофе может предотвратить опасную болезнь

2:20
Здоровье

Может ли повседневная привычка оказаться неожиданным союзником здоровья? Оказывается — да. Кофе, о котором написаны сотни исследований, снова оказался в центре научного внимания. И не зря: новое исследование показало, что даже одна чашка этого напитка в день может снижать риск острой почечной недостаточности.

кофе за рулем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кофе за рулем

Исследование: кофе и здоровье почек

Учёные из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) опубликовали данные, которые проливают свет на малоизвестное свойство кофе. Результаты, опубликованные в журнале Kidney International Reports, показали: люди, которые пили кофе каждый день — даже в минимальных количествах — имели на 15% ниже риск развития острой почечной недостаточности.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. У тех, кто выпивал по 2-3 чашки в день, вероятность возникновения почечных проблем снижалась ещё больше — на 22-23%. Даже у людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, повышенное давление или высокий индекс массы тела, риск был на 11% ниже, по сравнению с теми, кто кофе вообще не употреблял.

Почему это работает

Учёные предполагают, что такой эффект кофе связан с его биологически активными веществами и, возможно, с самой кофеином — она способна улучшать кровоснабжение и усвоение кислорода почками.

Как проходило исследование

Для анализа использовали данные масштабного многолетнего проекта по изучению сердечно-сосудистых заболеваний в США. В выборке участвовало 14 207 человек среднего возраста 54 года. Участники на протяжении 24 лет фиксировали количество выпиваемого кофе. За это время было зарегистрировано 1 694 случая острой почечной недостаточности.

Есть ли нюансы

Да, и они связаны с добавками. Исследователи подчёркивают, что молоко, сливки, сахар и другие ингредиенты могут повлиять на эффект кофе — и это требует дальнейших исследований. Особенно важно выяснить, какие именно вещества защищают почки на клеточном уровне.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Мировая кооперация
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота Аудио 
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Недвижимость
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Не всё так точно: учёные обнаружили проблемы в тестах на болезнь Альцгеймера
Кошка кажется спокойной, но внутри страдает — что вы могли сделать не так
Неожиданная польза кожуры банана: скрытый суперфуд прямо у вас дома
Пресс как у фитнес-модели: без зала, боли и даже без кроссовок
12 лет борьбы: когда в Бронницах наконец появится дорога
Жимолость ожила после одного укола — удобрение оказалось не таким простым
Огурцы горчат, морковь деревенеет? Всё из-за этих распространённых промахов
Toyota спасает Honda от новых пошлин: что стоит за этим соглашением
Кудрявцева о решении Макгрегора стать президентом Ирландии: прикол какой-то
Почки под защитой: как кофе может предотвратить опасную болезнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.