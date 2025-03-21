Привычка, которая кажется безобидной, на самом деле может стоить здоровья

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Здоровье

Вы пьёте каждый день газировку? Даже если не курите и редко употребляете алкоголь, стоит задуматься. Новое исследование показало: всего один стакан сладкого напитка в день может в пять раз увеличить риск развития рака ротовой полости у женщин.

Американские учёные изучили данные более 160 тысяч женщин и пришли к тревожному выводу — связь между регулярным употреблением сладких напитков и заболеваемостью очевидна. Причём дело не в точном содержании сахара, а в количестве выпитого.

По словам исследователей, эти результаты могут объяснить, почему в последние годы отмечается рост случаев рака полости рта, особенно среди женщин. Причины до конца не ясны, но они требуют дальнейшего изучения.

Что показало исследование:

  • Женщины, выпивавшие хотя бы один сладкий напиток в день, болели в 4,87 раза чаще.
  • Даже при отсутствии курения и употребления алкоголя риск сохранялся.
  • За 30 лет наблюдений было зарегистрировано 124 случая заболевания.
  • Авторы исследования подчёркивают: политики должны принимать меры по ограничению потребления сахара в рационе. Однако в анализ не включались бренды напитков и не рассматривались напитки с сахарозаменителями.

Учёные также предполагают, что причиной может быть высокофруктозный кукурузный сироп, добавляемый в напитки в США и Великобритании. Он может вызывать воспаления и изменения в клетках слизистой, провоцируя онкологию.

На что обращать внимание: будьте внимательны к таким признакам:

  • незаживающие язвочки во рту,
  • уплотнения, шишки, пятна,
  • расшатывание зубов, боль в горле, затруднение при глотании.

В Великобритании ежегодно выявляют около 12 500 случаев рака рта и горла. До 70% из них вызываются вирусом папилломы человека (HPV). Но сегодня всё чаще болеют и те, кто никогда не курил.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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