Привычка, которая кажется безобидной, на самом деле может стоить здоровья

Вы пьёте каждый день газировку? Даже если не курите и редко употребляете алкоголь, стоит задуматься. Новое исследование показало: всего один стакан сладкого напитка в день может в пять раз увеличить риск развития рака ротовой полости у женщин.
Американские учёные изучили данные более 160 тысяч женщин и пришли к тревожному выводу — связь между регулярным употреблением сладких напитков и заболеваемостью очевидна. Причём дело не в точном содержании сахара, а в количестве выпитого.
По словам исследователей, эти результаты могут объяснить, почему в последние годы отмечается рост случаев рака полости рта, особенно среди женщин. Причины до конца не ясны, но они требуют дальнейшего изучения.
Учёные также предполагают, что причиной может быть высокофруктозный кукурузный сироп, добавляемый в напитки в США и Великобритании. Он может вызывать воспаления и изменения в клетках слизистой, провоцируя онкологию.
В Великобритании ежегодно выявляют около 12 500 случаев рака рта и горла. До 70% из них вызываются вирусом папилломы человека (HPV). Но сегодня всё чаще болеют и те, кто никогда не курил.
Газиро́ванная вода́ (устар. «шипучая вода», просторечное — «газировка») — прохладительный напиток из воды, в том числе минеральной, насыщенной углекислым газом.
Атомная энергетика является одной из ключевых отраслей мировой экономики, обеспечивая электроэнергией сотни миллионов людей по всему миру.