Ловушка для сна: как гормон стресса крадёт ваши ночи и что делать, чтобы выспаться

1:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие сталкиваются с тем, что просыпаются посреди ночи — и не могут снова уснуть. Особенно тревожно, если это происходит в одно и то же время, например, около 2-3 часов. Но почему именно тогда?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит с девушкой

Об этом рассказал доктор Эрик Берг — популярный автор книг о питании и владелец YouTube-канала с 13 миллионами подписчиков. Хотя Берг не врач, а дипломированный хиропрактик, его многолетний опыт борьбы с нарушениями сна впечатляет.

"Я регулярно просыпался в 2 ночи, а к 8 утра был совершенно разбит, — делится он. — Некоторые ночи я не спал вообще". Такое состояние разрушало его жизнь. Позже он выяснил, что всё дело в гормоне стресса — кортизоле.

В идеале его уровень должен быть минимальным примерно к 2 часам ночи — именно в это время организм входит в фазу глубокого сна. Это часть нашего естественного циркадного ритма. Но если вы внезапно просыпаетесь именно в этот час — велика вероятность, что уровень кортизола у вас, наоборот, повышен.

Что же вызывает такой гормональный сбой

По словам Берга, корень проблемы — нехватка магния. Этот микроэлемент помогает снижать уровень кортизола. Его дефицит, наоборот, усиливает стресс, мешает мышцам расслабляться и разбалансирует нервную систему. Всё это приводит к бессоннице, а та — к ухудшению когнитивного здоровья и проблемам с сердцем.

Как понять, что у вас дефицит магния

Вот несколько признаков:

постоянное напряжение в мышцах спины;

судороги или непроизвольные подёргивания мышц;

"дергающееся" веко;

непроизвольное подергивание пальцев ног.

Если вы просыпаетесь между 2 и 3 часами ночи — особенно регулярно, стоит обратиться к специалисту и проверить уровень магния.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

