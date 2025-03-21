Ловушка для сна: как гормон стресса крадёт ваши ночи и что делать, чтобы выспаться

Многие сталкиваются с тем, что просыпаются посреди ночи — и не могут снова уснуть. Особенно тревожно, если это происходит в одно и то же время, например, около 2-3 часов. Но почему именно тогда?
Об этом рассказал доктор Эрик Берг — популярный автор книг о питании и владелец YouTube-канала с 13 миллионами подписчиков. Хотя Берг не врач, а дипломированный хиропрактик, его многолетний опыт борьбы с нарушениями сна впечатляет.
"Я регулярно просыпался в 2 ночи, а к 8 утра был совершенно разбит, — делится он. — Некоторые ночи я не спал вообще". Такое состояние разрушало его жизнь. Позже он выяснил, что всё дело в гормоне стресса — кортизоле.
В идеале его уровень должен быть минимальным примерно к 2 часам ночи — именно в это время организм входит в фазу глубокого сна. Это часть нашего естественного циркадного ритма. Но если вы внезапно просыпаетесь именно в этот час — велика вероятность, что уровень кортизола у вас, наоборот, повышен.
По словам Берга, корень проблемы — нехватка магния. Этот микроэлемент помогает снижать уровень кортизола. Его дефицит, наоборот, усиливает стресс, мешает мышцам расслабляться и разбалансирует нервную систему. Всё это приводит к бессоннице, а та — к ухудшению когнитивного здоровья и проблемам с сердцем.
Вот несколько признаков:
Если вы просыпаетесь между 2 и 3 часами ночи — особенно регулярно, стоит обратиться к специалисту и проверить уровень магния.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.
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