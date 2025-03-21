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Как тренировать мозг, чтобы избежать когнитивных проблем в будущем

2:20
Здоровье

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, которое ухудшает память, мышление и обучаемость. Хотя его невозможно полностью предотвратить, здоровый образ жизни и специальные упражнения могут снизить риск и поддержать когнитивные функции.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Физическая активность и влияние на гиппокамп

Исследования показывают, что даже если человек начинает заниматься спортом в зрелом возрасте, например, в 60 лет, регулярные тренировки (150 минут в неделю) способны изменить структуру гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Физическая активность способствует образованию новых нейронных связей, улучшая когнитивные способности.

Упражнения для тренировки мозга

Когнитивные тренировки помогают укрепить память, развивать нестандартное мышление и улучшать вербальный интеллект.

  • Соединение точек без отрыва карандаша стимулирует поиск нестандартных решений и тренирует гибкость мышления.
  • Языковые задачи, такие как составление слов из различных слогов, улучшают речевую беглость и расширяют словарный запас. Исследования показывают, что уровень владения языком тесно связан с когнитивными способностями.
  • Игры на запоминание помогают ускорить мышление и тренируют способность удерживать в памяти информацию.

Привычки, снижающие риск болезни Альцгеймера

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ряд мер, которые могут защитить мозг:

  • Физическая активность - регулярные упражнения помогают сохранять здоровье мозга.
  • Контроль уровня сахара в крови - предотвращение и лечение диабета снижает риски когнитивных нарушений.
  • Управление артериальным давлением - гипертония связана с ухудшением работы мозга.
  • Поддержка слуха - предотвращение потери слуха помогает сохранить когнитивные способности.
  • Отказ от алкоголя и курения - эти факторы ускоряют возрастные изменения в мозге.

Исследования с участием людей старше 65 лет подтверждают: активный образ жизни и регулярные когнитивные нагрузки помогают дольше сохранять память и интеллектуальные способности.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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