Как тренировать мозг, чтобы избежать когнитивных проблем в будущем

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, которое ухудшает память, мышление и обучаемость. Хотя его невозможно полностью предотвратить, здоровый образ жизни и специальные упражнения могут снизить риск и поддержать когнитивные функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Физическая активность и влияние на гиппокамп

Исследования показывают, что даже если человек начинает заниматься спортом в зрелом возрасте, например, в 60 лет, регулярные тренировки (150 минут в неделю) способны изменить структуру гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Физическая активность способствует образованию новых нейронных связей, улучшая когнитивные способности.

Упражнения для тренировки мозга

Когнитивные тренировки помогают укрепить память, развивать нестандартное мышление и улучшать вербальный интеллект.

Соединение точек без отрыва карандаша стимулирует поиск нестандартных решений и тренирует гибкость мышления.

Языковые задачи, такие как составление слов из различных слогов, улучшают речевую беглость и расширяют словарный запас. Исследования показывают, что уровень владения языком тесно связан с когнитивными способностями.

Игры на запоминание помогают ускорить мышление и тренируют способность удерживать в памяти информацию.

Привычки, снижающие риск болезни Альцгеймера

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ряд мер, которые могут защитить мозг:

Физическая активность - регулярные упражнения помогают сохранять здоровье мозга.

- регулярные упражнения помогают сохранять здоровье мозга. Контроль уровня сахара в крови - предотвращение и лечение диабета снижает риски когнитивных нарушений.

- предотвращение и лечение диабета снижает риски когнитивных нарушений. Управление артериальным давлением - гипертония связана с ухудшением работы мозга.

- гипертония связана с ухудшением работы мозга. Поддержка слуха - предотвращение потери слуха помогает сохранить когнитивные способности.

- предотвращение потери слуха помогает сохранить когнитивные способности. Отказ от алкоголя и курения - эти факторы ускоряют возрастные изменения в мозге.

Исследования с участием людей старше 65 лет подтверждают: активный образ жизни и регулярные когнитивные нагрузки помогают дольше сохранять память и интеллектуальные способности.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).

