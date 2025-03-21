Как тренировать мозг, чтобы избежать когнитивных проблем в будущем

Болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание, которое ухудшает память, мышление и обучаемость. Хотя его невозможно полностью предотвратить, здоровый образ жизни и специальные упражнения могут снизить риск и поддержать когнитивные функции.
Исследования показывают, что даже если человек начинает заниматься спортом в зрелом возрасте, например, в 60 лет, регулярные тренировки (150 минут в неделю) способны изменить структуру гиппокампа — области мозга, отвечающей за память. Физическая активность способствует образованию новых нейронных связей, улучшая когнитивные способности.
Когнитивные тренировки помогают укрепить память, развивать нестандартное мышление и улучшать вербальный интеллект.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют ряд мер, которые могут защитить мозг:
Исследования с участием людей старше 65 лет подтверждают: активный образ жизни и регулярные когнитивные нагрузки помогают дольше сохранять память и интеллектуальные способности.
Ало́ис Альцге́ймер — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).
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