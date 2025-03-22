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Продукт, который защищает сердце, мозг и кишечник – и он уже есть на вашей кухне

2:22
Здоровье

Оливковое масло и оливки обладают множеством полезных свойств, влияющих на здоровье сердца, мозга, пищеварения и иммунной системы. Они богаты мононенасыщенными жирными кислотами, полифенолами и другими биологически активными соединениями, которые помогают организму бороться с воспалениями и поддерживать жизненно важные функции.

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Польза для сердца

Согласно исследованию Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана при Гарвардском университете, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологии, олеиновая кислота, содержащаяся в оливках, связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Учёные обнаружили, что регулярное употребление этих жиров может:

  • уменьшать воспаление,
  • снижать артериальное давление,
  • улучшать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

Поддержка работы мозга

Полифенолы, такие как гидрокситирозол, обладают нейропротекторным эффектом. Исследование Университета Флоренции, опубликованное в Международном журнале молекулярных наук, показало, что эти соединения могут снижать риск когнитивных нарушений и замедлять развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Их антиоксидантные и противовоспалительные свойства способствуют защите нервных клеток.

Польза для кишечника и иммунитета

Ферментированные оливки обладают пребиотическим эффектом, что подтверждают исследования Падуанского университета. Они богаты полифенолами, которые стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. Это способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы.

Противовоспалительные свойства

Олеокантал - активное соединение в оливках и оливковом масле первого отжима — обладает аналогичным ибупрофену действием. Исследование Афинского университета, опубликованное в Nature, показало, что олеокантал снижает риск хронических воспалительных заболеваний, таких как артрит, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые патологии. Добавление оливок и оливкового масла в рацион — это не просто вкусный выбор, но и важный шаг к укреплению здоровья.

Уточнения

Оли́ва европе́йская — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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