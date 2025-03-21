Синдром хронической усталости: когда ваше тело говорит стоп и как с этим бороться

Синдром хронической усталости - это сложное заболевание, которое выходит далеко за рамки обычного переутомления. Оно сопровождается постоянной усталостью, не проходящей даже после полноценного отдыха, когнитивными нарушениями и болевыми ощущениями. Эти симптомы могут быть изнурительными, мешать повседневной жизни и приводить к социальной изоляции.
Также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ), этот синдром характеризуется стойким снижением энергии и нарушением работы иммунной, нервной и эндокринной систем. Как цитирует новостной портал МедПульс, врач общей практики Мохаммед Энаят отмечает, что это заболевание часто неправильно воспринимается как просто психологическое расстройство, вызванное стрессом или депрессией. Однако многочисленные исследования указывают на его сложную биологическую природу.
Симптоматика у разных людей может значительно варьироваться, но наиболее распространённые проявления включают:
Из-за схожести симптомов с другими заболеваниями диагностика может быть затруднена. Например, фибромиалгия, гипотиреоз, аутоиммунные болезни, болезнь Лайма и даже депрессия могут иметь схожие проявления.
Некоторые исследования связывают развитие синдрома с вирусными инфекциями (например, вирус Эпштейна-Барра и COVID-19), нарушениями иммунной системы, гормональными сбоями и генетической предрасположенностью. Также хронический стресс и травмы могут повышать риск заболевания.
Диагноз обычно ставится на основании клинических критериев. В Великобритании, например, для постановки диагноза Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) требует, чтобы основные симптомы присутствовали в течение не менее шести месяцев. Дополнительно проводятся анализы крови и другие исследования, чтобы исключить другие возможные заболевания.
На сегодняшний день специфического лекарства нет, но существуют методы, которые помогают контролировать симптомы и улучшать качество жизни:
При появлении стойкой усталости, мешающей повседневной жизни, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и подбора индивидуального плана лечения.
Утомле́ние — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.
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