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Синдром хронической усталости: когда ваше тело говорит стоп и как с этим бороться

3:17
Здоровье

Синдром хронической усталости - это сложное заболевание, которое выходит далеко за рамки обычного переутомления. Оно сопровождается постоянной усталостью, не проходящей даже после полноценного отдыха, когнитивными нарушениями и болевыми ощущениями. Эти симптомы могут быть изнурительными, мешать повседневной жизни и приводить к социальной изоляции.

Девушка спит
Фото: https://www.freepik.com
Девушка спит

Что такое синдром хронической усталости

Также известный как миалгический энцефаломиелит (МЭ), этот синдром характеризуется стойким снижением энергии и нарушением работы иммунной, нервной и эндокринной систем. Как цитирует новостной портал МедПульс, врач общей практики Мохаммед Энаят отмечает, что это заболевание часто неправильно воспринимается как просто психологическое расстройство, вызванное стрессом или депрессией. Однако многочисленные исследования указывают на его сложную биологическую природу.

Основные симптомы

Симптоматика у разных людей может значительно варьироваться, но наиболее распространённые проявления включают:

  • необъяснимую усталость, длящуюся более шести месяцев,
  • ухудшение состояния после физической нагрузки,
  • нарушение сна,
  • когнитивные проблемы (затуманенность сознания),
  • мышечные и суставные боли,
  • головные боли и головокружение,
  • расстройства пищеварения.

Из-за схожести симптомов с другими заболеваниями диагностика может быть затруднена. Например, фибромиалгия, гипотиреоз, аутоиммунные болезни, болезнь Лайма и даже депрессия могут иметь схожие проявления.

Факторы риска и диагностика

Некоторые исследования связывают развитие синдрома с вирусными инфекциями (например, вирус Эпштейна-Барра и COVID-19), нарушениями иммунной системы, гормональными сбоями и генетической предрасположенностью. Также хронический стресс и травмы могут повышать риск заболевания.

Диагноз обычно ставится на основании клинических критериев. В Великобритании, например, для постановки диагноза Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) требует, чтобы основные симптомы присутствовали в течение не менее шести месяцев. Дополнительно проводятся анализы крови и другие исследования, чтобы исключить другие возможные заболевания.

Можно ли вылечить синдром хронической усталости

На сегодняшний день специфического лекарства нет, но существуют методы, которые помогают контролировать симптомы и улучшать качество жизни:

  • рациональное распределение энергии, позволяющее избегать чрезмерного утомления,
  • когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) для адаптации к заболеванию,
  • медикаментозное лечение для устранения сопутствующих симптомов (боль, бессонница),
  • изменение образа жизни — противовоспалительная диета, регулярный режим сна, щадящие физические упражнения, такие как йога и растяжка.

При появлении стойкой усталости, мешающей повседневной жизни, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и подбора индивидуального плана лечения.

Уточнения

Утомле́ние — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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