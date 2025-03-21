Продукт, который даёт опухолям энергию для роста – срочно проверьте свою диету

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1:53
Здоровье

Новое исследование выявило связь между питанием и раком лёгких, показав, что опухоли активно "питаются" сахаром. Исследователи обнаружили, что гликоген — молекула, накапливающая глюкозу, — играет ключевую роль в росте опухолей. Чем больше гликогена в раковых клетках, тем быстрее они разрастаются.

Больные лёгкие
Фото: cdc.gov by [email protected], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больные лёгкие

Учёные провели эксперимент на мышах, которых кормили "западной диетой" с высоким содержанием жиров и фруктозы, содержащейся в кукурузном сиропе — популярном подсластителе в обработанных продуктах и напитках. В результате опухоли увеличивались. Однако при снижении уровня гликогена их рост замедлялся.

Как цитирует новостной портал МедПульс, исследователи сделали вывод: типичная западная диета стимулирует накопление гликогена, а гликоген питает раковые клетки, способствуя их активному делению.

По словам доктора философии Рамона Сана, влияние питания на развитие рака лёгких изучено недостаточно. В отличие от рака печени или поджелудочной железы, диета редко рассматривается как фактор риска. Однако новые данные показывают, что контроль уровня сахара в рационе может играть важную роль в предотвращении и лечении этого заболевания.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, изначально было направлено на изучение редкого неврологического расстройства — болезни Лафоры. В ходе 20-летних наблюдений учёные обнаружили неожиданные механизмы взаимодействия гликогена и клеточных процессов, что и привело их к открытию связи между сахаром и раком лёгких.

Эти результаты дают надежду на разработку новых стратегий борьбы с заболеванием, в том числе с использованием диетических подходов.

Уточнения

О́пухоль — патологический процесс, представленный новообразованной тканью, в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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